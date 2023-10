A Chiaravalle proseguono le iniziative del Partito democratico

CHIARAVALLE – Domenica 8 ottobre dalle ore 10 alle ore 19 saremo lungo Corso Matteotti per raccogliere le firme per il Salario Minimo Subito! In questi giorni abbiamo già raccolto oltre 100 firme per una proposta che sta riscuotendo notevole successo e attenzione tra i cittadini, la cui bontà è stata di recente certificata anche dalla Cassazione.

Martedì 10 Ottobre, poi, parleremo di cambiamenti climatici in una iniziativa con i nostri rappresentanti regionali ed esperti alle ore 18:00 presso l’Isola. L’esortazione apostolica di Papa Francesco pubblicata lo scorso 4 ottobre rappresenta una sollecitazione da raccogliere con determinazione per lavorare con ancora più impegno per limitare le emissioni di CO2 che stanno portando a un sempre più tangibile surriscaldamento globale con conseguenze pesantissime su tutta l’umanità.

Infine, abbiamo già in programma un focus sul nuovo insediamento Amazon, che porterà opportunità e cambiamenti in tutta l’area vasta.

Grazie all’ottimo lavoro del gruppo consiliare “Insieme per Chiaravalle”, è stata approvata nello scorso Consiglio Comunale una mozione sulla viabilità, in particolare Via Verdi, da migliorare e adeguare in vista dei transiti che saranno causati dallo stabilimento Amazon.

L’amministrazione comunale non sta affrontando con il piglio giusto i cambiamenti in atto, sottraendosi al confronto e alla elaborazione di un piano strategico che renda Chiaravalle capace di adattarsi alla nuova configurazione territoriale.

