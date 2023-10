Strage di polli nel rimorchio del Tir che si ribalta / Foto

di PIERPAOLO MASCIA

CINGOLI – Il rimorchio di un Tir che trasportava migliaia di polli vivi, per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale, ha sbandato e si è ribaltato, rimanendo in bilico sul guardrail di destra che delimita la carreggiata.

L’incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 5, lungo la Strada regionale 502, all’altezza del km7+200.

In seguito al sinistro il rimorchio dell’autotreno Scania, carico di gabbie piene di polli, destinati alla macellazione nello stabilimento Fileni, ha perso una parte del carico. Numerose le gabbie finite sull’asfalto, causando la morte di centinaia di polli. Illeso, invece, l’autista, in considerazione che la motrice non è stata interessata dal ribaltamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Senigallia, i Vigili del fuoco di Jesi ed i tecnici dell’Anas di Ancona.

Per rimettere in carreggiata il rimorchio è poi intervenuta una gru della ditta Zallocco. Per molte ore si è proceduto al recupero degli animali vivi e di quelli rimasti uccisi nell’incidente.

