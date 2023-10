Sarà la Yuma a curare le attività di comunicazione per il Consiglio regionale delle Marche

ASCOLI PICENO – Sarà la Yuma Comunicazione srl a curare le attività di comunicazione per il Consiglio regionale della Regione Marche. Per i prossimi 12 mesi il team di grafici e creativi altamente qualificati della Yuma supporteranno la Regione nello sviluppo di “Servizi di ideazione e realizzazione di grafica, infografica, videografica e supporto alle attività̀ social istituzionali dell’Amministrazione dell’Assemblea legislativa delle Marche”. L’agenzia si è aggiudicata l’appalto sulla base di requisiti indispensabili per una “comunicazione agile, chiara e trasparente al cittadino”, in grado di trasmettere messaggi al pubblico su tutti i supporti digitali e cartacei.

“Per noi è motivo di grande orgoglio – dichiarano i due titolari Roberto e Stefano Alesiani (nella foto) – Da anni collaboriamo con centinaia di aziende nazionali ed internazionali, con PMI strutturate e con start-up innovative, e essere scelti dalla Regione Marche, la nostra regione, è un riconoscimento importante per la nostra crescita professionale. Siamo attivi sul territorio da 8 anni – continuano i fratelli Alesiani – e siamo specializzati in digital creative solutions”. Le sedi di Yuma Comunicazione sono in via Perugia 38 ad Ascoli Piceno e in via della Moscova 25 a Milano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it