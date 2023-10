“Oltre 450 milioni di tagli al Pnrr delle Marche”

Bora (Pd): “Anche Brandoni ammette il definanziamento da parte del Governo Meloni. A rischio i progetti per i nostri territori”

ANCONA – “Ammettendo finalmente il taglio di oltre 450 milioni di euro da parte del governo Meloni, l’assessore regionale al Bilancio Brandoni conferma le gravi conseguenze denunciate dal gruppo assembleare del Partito Democratico circa il definanziamento dei progetti inseriti nel Pnrr per le Marche”. E’ quanto afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Bora (nella foto).

“Purtroppo – aggiunge -, l’intenzione di reperire ora i fondi per i progetti esclusi riprogrammando le risorse europee destinate alla nostra regione dimostra la grande confusione che regna in Regione e l’approssimazione di tutta la giunta Acquaroli nel gestire milioni e milioni di euro fondamentali per il nostro tessuto socio-economico. Delle due l’una: o la giunta non sapeva come utilizzare parte delle risorse europee già assegnate oppure stanno tagliando altro. In ogni caso, questa vicenda è un’ulteriore dimostrazione di come la filiera istituzionale tanto sbandierata dal centrodestra non solo non dà alcun vantaggio ai nostri territori, ma addirittura li penalizza”, conclude Manuela Bora.

