A Cupramontana nel fine settimana un capillare controllo dei Carabinieri

CUPRAMONTANA – Weekend di controlli a Cupramontana dove si è svolta la Festa dell’Uva. Non ci sono stati problemi di ordine e sicurezza pubblica. Effettuato un capillare controllo dei militari della Compagnia di Fabriano, presenti fino all’alba.

Giovedì sette militari nell’ambito della festa e due pattuglie in movimento per le vie esterne di Cupramontana. Venerdì sedici militari, di cui tre conduttori di unità cinofile e due pattuglie fuori con, sul posto, il capitano Mirco Marcucci, sabato sedici militari e tre conduttori delle unità cinofile più aliquota in borghese, più due pattuglie antifurti. Domenica cinque militari più una pattuglia.

Questi i risultati. Un asiatico di 22anni, residente in zona, è stato denunciato per ubriachezza molesta. Infastidiva le persone che incontrava mentre passeggiava. Un uomo, originario dell’Est Europa, residente in Vallesina, 30enne, è stato perquisito: occultata nei pantaloni, agganciata alla cintura, aveva una barra cilindrica in acciaio pieno lunga 40 centimetri, subito sequestrata. E’ stato denunciato per porto abusivo di armi.

I militari della Stazione locale, coadiuvati dal nucleo cinofili di Pesaro, hanno segnalato alla Prefettura come assuntori di stupefacenti una donna di Cupramontana di 21 anni che aveva meno di un grammo di cocaina e un uomo della Vallesina di 23 anni con meno di un grammo di hashish.

Disposto anche un presidio preventivo contro i furti con alcune pattuglie in tutto in comprensorio mentre si svolgeva la festa nel centro di Cupramontana.

La pattuglia del Radiomobile ha notato un’auto che procedeva a zig Zag. Il conducente, un 30enne del posto, è stato fermato. L’etilometro ha dato un valore pari a 2,7 g/l. E’ stato denunciato, la patente ritirata e l’auto sequestrata.

