Gabicce Gradara e Atletico MondolfoMarotta impattano dopo una gara vivace

GABICCE MARE – Le due squadre si dividono la posta in palio dopo una partita non esaltante sotto l’aspetto del gioco ma con il risultato in bilico sino al termine.

Vergoni costretto a gettare nella mischia Mussoni a causa dell’infortunio di Renzetti, deve rinunciare pure a Bartolini che esce al 23 del primo tempo per noie muscolari.

Sartini, non potendo utilizzare Gregorini, ancora convalescente, schiera Rosati sulla sinistra, coadiuvato da capitan Pacenti.

In attacco fiducia a Bertarelli a supporto delle punte. Pronti e via Federico Paolini timbra il cartellino e gonfia la rete dopo una discesa travolgente sulla sinistra.

Lo svantaggio scuote la squadra locale che raggiunge il pari al 19° del primo tempo. Il fantasista romagnolo Mani sfrutta una dormita generale della retroguardia blugrana e appoggia in rete da un cross di Pierri. Sul finale di tempo Jack Tiriboco prova a liberarsi in area ma la sua conclusione termina di poco alta. Termina la prima frazione con le vibranti proteste per un rigore non ravvisato dal direttore di gara per un presunto fallo di Pacenti su Costantini al 27° del primo tempo.

Nella ripresa l’Atletico prova ad alzare il ritmo per far sua la partita , ma è una spinta pressoché sterile e l’unico tiro nello specchio arriva al 40 st dal sinistro di Giovanni Tonucci che non impensierisce più di tanto Mussoni.

Più vicino al gol il Gabicce alla mezzora con l’ottimo subentrato Scarpellini che gira alto un bel cross di Costantini. L’esterno pesarese ancora pericoloso cinque minuti dopo con una rasoiata al veleno che costringe Montesi agli straordinari.

Risultato giusto per ciò che si è visto in campo. Per l’Atletico rimane un pizzico di rammarico per non aver sfruttato al meglio le numerose assenze del Gabicce, ma un punto fuori casa è sicuramente un risultato positivo. Per il Gabicce un punto che comincia a muovere la classifica anche se l’ambiente sperava in qualcosa di più.

ASD Gabicce Gradara Calcio – Atletico MondolfoMarotta: 1-1

GABICCE GRADARA : Mussoni, Franca , Gabrielli , Morini ,Codignola ,Fattori, Costantini. Domini , Bartolini , Mani, Pierri (A disposizione: Francolini, Della Chiara, Betti ,Finotti, Fuzzi, Scarpellini, Capi, Grandicelli (All. Vergoni Filippo)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Rosetti, Pacenti, Morganti, Rosati, Tamburini, Tiriboco, Marconi, Gambelli, Bertarelli, Paolini (A disposizione: Mattioli, Pierelli, Marinò, Creatore, Paradisi, Orciani, Pompei, Tonucci, Rragami (All. Sartini Davide)

ARBITRO: Spadoni della sezione di Pesaro.

NOTE: giornata di sole temperatura estiva, campo non in perfette condizioni, spettatori 200 circa.

AMMONITI: Gambelli, Tiriboco, Paradisi, Orciani, Fattori, Scarpellini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it