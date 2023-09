“La proprietà della caserma dei carabinieri di Mondolfo deve rimanere comunale”

In Consiglio comunale il punto sulla possibile cessione all’Agenzia del Demanio per sanare i debiti accumulati

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Ieri sera (28 settembre), durante il Consiglio comunale, si è discussa la mozione della minoranza consiliare che voleva garanzie da parte del sindaco e della giunta per non cedere all’Agenzia del Demanio la proprietà dell’immobile utilizzato a caserma dei carabinieri che è comunale.

Il sindaco Barbieri ha detto, chiaro e tondo, che la sua maggioranza avrebbe votato contro la mozione perché non si sentiva di vincolare la sua amministrazione ad un impegno così preciso. Poi la mozione è stata ritirata dai proponenti.

Il sindaco Barbieri ha spiegato la sua posizione dicendo che ci sono diverse aree del territorio comunale (strade, marciapiedi, aree verdi e lungomare), dislocate a Marotta Nord, ad utilizzo dei cittadini, di proprietà della Agenzia del Demanio, sui quali pagare un canone d’affitto.

Dal 2016 in poi il comune di Mondolfo ha maturato un debito con l’Agenzia del Demanio di 55.750 euro (sic). E l’Agenzia del Demanio quei soldi li vuole, c’è un contratto tra le parti.

Pubblicizza il recente accordo stipulato col comando della Guardia di Finanza per scovare i “furbetti” che non pagano l’imposta di soggiorno e quelli beneficiari, ingiustamente, degli aiuti sociali e “lui” si dimentica di verificare i canoni da pagare alla Agenzia del Demanio dal 2016 (c’era lui a capo dell’amministrazione comunale di Mondolfo), arrivando a maturare un debito di 55.750 euro, con un canone annuo di 6.832 euro?

In più, a seguito ad una precisa ricognizione del territorio comunale, da parte dell’Agenzia del Demanio, ci sono parti del territorio comunale, molto più estese, situate sempre a Marotta, sui quali il comune fino al 2024, per un accordo del 2018, non pagherà nulla.

Ma alla scadenza della convenzione l’Agenzia del Demanio probabilmente chiederà altri e numerosi canoni d’affitto annuali.

Un sacco di soldi da pagare all’Agenzia del Demanio. Allora quale potrebbe essere la soluzione?

Cedere la proprietà della caserma dei carabinieri di Mondolfo in cambio della proprietà delle parti di strade, marciapiedi, lungomare ed aree verdi di Marotta ora di proprietà dell’Agenzia del Demanio. La proprietà della caserma dei carabinieri di Mondolfo deve rimanere comunale.

