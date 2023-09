Un ragazzo denunciato per furto dai carabinieri di Fabriano

FABRIANO – Un ventenne di Fabriano è stato denunciato per furto dai Carabinieri della Compagnia. Tutto è iniziato in un distributore di benzina sito in città.

Un settantenne residente fuori provincia si reca a fare carburante e inserisce nella colonnina, in modalità automatica, due banconote da 20 euro. Inizia con l’erogazione al termine del quale sale in macchina, accende il mezzo, e dal cruscotto si accorge che la lancetta del serbatoio era troppo bassa rispetto a quanto aveva pagato. Contatta il titolare dell’attività commerciale. Dal terminale emerge che erano stati elargiti solamente l’equivalente di 20 euro e non 40 in quanto non risultava una seconda banconota al computer. Con molta probabilità, quindi, era stata rifiutata dalla colonnina.

L’uomo decide di contattare i carabinieri per sporgere denuncia. I militari sul posto visionano le telecamere di sicurezza. Emerge che un giovane, arrivato a fare carburante pochi istanti dopo il settantenne, mentre quest’ultimo faceva rifornimento e non si era accorto che una banconota da 20 euro era rimasta appesa sulla colonnina, si intasca la banconota in questione e fa rifornimento con il bancomat.

Al termine delle indagini il ventenne è stato identificato e denunciato per furto avvenuto proprio mentre il settantenne, a un metro e mezzo di distanza, stava facendo rifornimento senza essersi accorto che la seconda banconota non era stata presa dalla colonnina.

