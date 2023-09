Ricci, Pozzi e Della Dora: “Ora la Vis Pesaro ha un campo di ultima generazione”

Restyling dello Stadio Benelli. Taglio del nastro in via Campo Sportivo. Oltre al nuovo manto, anche le panchine e interventi collaterali in accordo con la società, per un totale di 900mila euro

PESARO – Matteo Ricci calcia il primo pallone sul nuovo campo del Benelli, «un manto perfetto di ultima generazione, al massimo dell’innovazione, ora non ci sono più scuse», scherza il sindaco con la prima squadra della Vis Pesaro.

«Un intervento del valore complessivo di 900mila euro, per un restyling dello Stadio che comprende anche la riqualificazione delle panchine, bellissime, come quelle dei grandi stadi serie A, e altri interventi collaterali, tutti decisi in accordo con la società biancorossa. Con questi lavori abbiamo superato i 3 milioni di euro di investimenti sul Benelli in questi anni, una cifra più che ragguardevole. Il prossimo passo – conclude Ricci – sarà l’abbattimento della vecchia curva Prato, che spetterà ad Aspes insieme alla ricostruirci ambienti da destinare a studi medici, alla farmacia di proprietà della stessa Aspes, i bagni, il circolo della Vis e una sala polivalente al servizio del Quartiere. Avanti così, e forza Vis».

Come ha spiegato l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, «Si tratta di un intervento necessario, che è consistito nella trasformazione del manto superficiale di gioco in erba naturale a prato artificiale, in erba sintetica di ultima generazione, che consente lo svolgimento delle attività sportive con qualsiasi condizione meteorologica e da un elevato numero di utenti, con minimi costi di manutenzione».

Un bel biglietto da visita per Pesaro Città dello Sport, che, come ha ricordato l’assessore allo Sport Mila Della Dora «Vuole continuare ad investire sugli impianti, per consentire ai ragazzi di poter praticare attività fisica e crescere in luoghi belli, sicuri, che aggregano».

