Lunedì a Orciano di Terre Roveresche prenderà servizio il nuovo medico Tommaso Raichi

TERRE ROVERESCHE – Da lunedì prossimo, 2 ottobre, a Orciano, prenderà servizio il nuovo medico di medicina generale, dottor Tommaso Raichi, che ha scelto di ricevere i pazienti al centro salute ‘Carlo Amodio’ di via Fornace n. 94, dove si trovano anche gli ambulatori specialistici dell’impresa sociale Art. 32 Onlus e la sede della Potes.

I cittadini, dunque, dovranno recarsi in una sede diversa rispetto a quella di via Cosimo Betti, nel centro storico del paese, dove prestavano servizio i medici che l’hanno preceduto. “Questo cambio – puntualizza una nota del Comune di Terre Roveresche –, non dipende dalla nostra amministrazione, in quanto il medico di medicina generale è un libero professionista convenzionato con il sistema sanitario e decide in autonomia. Detto ciò, ringraziamo il dottor Raichi, giovane e molto preparato, per aver scelto il nostro territorio e gli rivolgiamo il benvenuto e un augurio di buon lavoro. Gratitudine va anche al dottor Marcellino Spadoni, che ha garantito la continuità del servizio dal primo luglio (quando è andata in pensione la dottoressa Landi) ad oggi”.

“L’arrivo del dottor Tommaso Raichi – aggiunge il comunicato – è di fondamentale importanza, ma non possiamo tacere che Terre Roveresche, così come gran parte dei comuni dell’entroterra, continua a vivere, per quanto riguarda i ‘medici di famiglia’, una situazione di emergenza. Solo da marzo a luglio di quest’anno da noi sono andati in quiescenza due medici di ‘ruolo’ e oggi, al loro posto, abbiamo un dottore ‘full time’ (Raichi) e la presenza per alcune ore della dottoressa Mirella Macci. E tutto ciò si somma al precedente pensionamento di un altro medico di ruolo. Per questo, l’amministrazione è costantemente al lavoro, insieme al direttore di distretto Giovanni Guidi e agli altri vertici dell’Ast per sopperire a tale situazione e garantire una copertura adeguata del servizio che, specie nell’entroterra, rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per i cittadini”.

Il dottor Tommaso Raichi riceverà il lunedì dalle 9 alle 12,30; il martedì dalle 16 alle 19; il mercoledì dalle 16 alle 19; il giovedì dalle 9 alle 12,30; e il venerdì dalle 9 alle 12,30. Per prenotare la visita in ambulatorio, la visita domiciliare, la richiesta di prescrizioni (di medicinali, esami diagnostici o visite specialistiche) e di certificati medici in genere, occorre chiamare la segretaria al numero 377.3531151 il lunedì dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13; e il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 11,30 alle 12,30. Per urgenze al di fuori di questi orari si può contattare il 375.6640343.

