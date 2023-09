In programma a Pesaro e Fano controlli straordinari del territorio da parte di tutte le forze dell’ordine

PESARO – A seguito delle determinazioni del Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, tenutosi questa mattina presso la Prefettura di Pesaro, al quale hanno partecipato, fra gli altri, i vertici delle Forze di Polizia della Provincia e i rappresentanti delle Municipalità e del conseguente Tavolo tecnico svoltosi nel pomeriggio odierno presso la Questura di Pesaro e Urbino, presieduto dal Questore Raffaele Clemente, sono stati pianificati servizi di controllo straordinario del territorio, ad alto impatto, da attuarsi nei prossimi giorni a Pesaro e Fano.

Tale progettazione rientra nell’ambito delle recenti direttive nazionali del ministro dell’Interno Piantedosi e del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le quali è stato sollecitato un approccio integrato al fenomeno del degrado urbano e sociale, nella consapevolezza che quest’ultimo, oltre a favorire la consumazione dei reati, alimenta le sacche di illegalità e l’allarme sociale.

Per tale motivo, conformemente alle suddette direttive, al termine di un’attenta ricognizione delle aree da attenzionare perché maggiormente esposte a rischio presenti a Pesaro e Fano, sono stati previsti, per il prossimo periodo, i servizi in argomento, caratterizzati dalla partecipazione di tutte le Forze di Polizia e con il coinvolgimento degli altri soggetti pubblici presenti sul territorio (ASL, Servizi Sociali, Ispettorati del Lavoro, Aziende municipalizzate etc.).

In particolare, così come emerso dal lavori del Tavolo tecnico tenutosi in Questura, ove erano presenti i rappresentanti delle le Forze di Polizia dei due ambiti territoriali interessati, equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizia Locali di Pesaro e Fano, coadiuvati da personale dei Reparti Prevenzione Crimine di rinforzo e da Unità Cinofile, opereranno in stretto coordinamento fra loro, in aree sensibili preventivamente individuate, identificando persone, effettuando verifiche sui veicoli e controlli presso esercizi commerciali e all’interno di edifici in disuso, interagendo, a seconda delle necessità, con gli altri Enti competenti.

Nel corso di periodiche riunioni interforze, i dati acquisiti durante tali attività verranno analizzati, al fine di consentire di adottare ogni opportuno correttivo e di migliorare l’efficacia e l’incisività dei futuri controlli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it