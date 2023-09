Sabato a Marotta un concerto dell’associazione Musica Nuova dedicato a San Francesco

MAROTTA – Sabato (30 settembre) alle ore 19:15 nella Chiesa di San Giuseppe, a Marotta prenderanno il via i concerti dell’associazione Musica Nuova dedicati alla figura di San Francesco di cui ricorrono le celebrazioni il quattro ottobre, con Francesco e povertà per Voce, Flauto e Organo.

Il concerto a carattere monografico con opere del compositore senigalliese Marco Ferretti, basato su una scrittura musicale versatile e originale, propone brani con testi tratti dall’XI Canto del Paradiso della Commedia di Dante Alighieri (1265-1321) in cui si ripercorre la storia del Poverello d’Assisi, fino alle lodi dell’Altissimo celebrate nel Cantico delle Creature dello stesso San Francesco (1182-1226), passando anche per una meditazione del francescano Pedro de Alcántara (1499-1562).

L’esecuzione è affidata al Duo Musicanuova composto da Marco Ferretti (Canto e Flauto) e da Miriam Cenerelli (Organo e sonorizzazioni).

Marco Ferretti, diplomato in Flauto e in Musica corale e direzione di coro, è dedito a una produzione compositiva che, abbracciando tecniche e stili compositivi differenti, anche ispirati alla tradizione classica e popolare, costituisce un vasto repertorio vocale e strumentale che spazia dal sacro al profano, eseguito in Italia e all’estero, premiato e utilizzato in concorsi, commissionato per eventi nazionali e internazionali.

Miriam Cenerelli, diplomata in Pianoforte, laureata in discipline delle Arti della Musica dello Spettacolo e specializzata in Musicoterapia, collabora con musicisti e professionisti in campo artistico tenendo concerti in forma di spettacolo, caratterizzati da accostamenti originali della musica con altre forme d’arte, ricercando nella sintesi di esecuzione tra suono, parola, gesto, immagine un continuo coinvolgimento emotivo.

L’evento, nato in collaborazione con le parrocchie del territorio e grazie alla sensibilità dei parroci, rientra tra le iniziative culturali promosse per portare le suggestioni della musica nei luoghi d’arte e di spiritualità. Il concerto vuole essere un invito ad accompagnare l’ascoltatore in una meditazione interiore, per riscoprire nella bellezza e armonia del creato, un messaggio di speranza per l’uomo di ogni tempo, risposta al bisogno universale di pace.

Il programma completo di Francesco e povertà prosegue con gli appuntamenti nel mese di ottobre: mercoledì 4 alle ore 21 nella Chiesa Sant’Antonio di Padova in Castelvecchio di Monte Porzio e sabato 7 alle ore 19 nella Chiesa Sant’Antonio di Padova in Marzocca di Senigallia.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

