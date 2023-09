Successo a Perugia per il primo corso formativo interregionale dell’Avis

Le prossime due sessioni formative in programma il 21-22 ottobre a Montesilvano e il 18-19 novembre a Porto San Giorgio

PERUGIA – Si è svolto a Perugia il primo corso del progetto formativo interregionale che ha coinvolto i dirigenti Avisini delle tre regioni contermini: Abruzzo, Marche ed Umbria.

Il progetto formativo, co-finanziato da Avis Nazionale, ha come filo conduttore delle tre sessioni “L’attività di promozione in Avis” e si pone l’obiettivo di fornire ai dirigenti avisini nuovi spunti e strumenti adeguati per promuovere Avis nei territori di riferimento; la promozione rappresenta per Avis un’attività strategica per incrementare tanto la raccolta di sangue e di plasma quanto l’aumento del numero dei volontari.

A Perugia la prima sessione dal tema: “Collaborare con la scuola per promuovere Avis ha raccolto ampio consenso tra i partecipanti grazie alla preparazione e professionalità dei relatori intervenuti che hanno saputo coinvolgere attivamente i partecipanti.

Dopo l’intervento dei presidenti delle tre Avis Regionali: Guerrino Fosca per l’Abruzzo, Enrico Marconi per l’Umbria e Daniele Ragnetti per le Marche, la referente e coordinatrice del progetto Maria Gianuario ha presentato il progetto e avviato il percorso formativo di Perugia.

Il dott. Dario Menicagli, dottore di Ricerca della IMT School di Lucca, ha restituito la mappatura delle attività di promozione in AVIS analizzando distintamente i risultati ottenuti nelle Avis locali delle tre Regioni grazie al campione delle sezioni Avis che hanno partecipato all’attività di ricerca condotta con il gruppo “Linee guida” di Avis Nazionale.

La dott.ssa Mariella Bombardieri, Psicopedagogista ed Esperta In Processi Formativi, è poi entrata nel vivo della formazione specifica focalizzandosi sulle attività promozionali dell’Avis nelle scuole primarie ed in quelle di primo e secondo grado trattando nello specifico: la progettazione degli interventi nelle scuole, gli stili relazionali più efficaci e la cassetta degli attrezzi del volontario.

La due giorni formativa è risultata particolarmente interessante per i dirigenti avisini che hanno partecipato grazie al coinvolgimento continuo in lavori di gruppo che hanno consentito una proficua e continua interazione favorendo lo scambio di esperienze e alimentando gli spunti di riflessione.

La dott.ssa Maria Gianuario ha poi concluso il week end formativo ringraziando i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e dando appuntamento alle prossime due sessioni formative: il 21 e 22 Ottobre a Montesilvano (PE) per trattare “La promozione: innovazione, linguaggi e metodi” e il 18 e 19 Novembre a Porto San Giorgio (FM) per affrontare: “La realizzazione di un evento per promuovere AVIS”.

