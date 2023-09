Si ribalta il rimorchio di un autotreno carico di polli

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada provinciale 502, in via Piandelmedico, nel comune di Jesi, per recuperare il rimorchio di un autotreno che, per cause da definire, si è ribaltato nel fosso adiacente alla carreggiata.

Il mezzo conteneva delle gabbie per il trasporto di pollame.

La squadra di Jesi, in collaborazione con l’autogrù proveniente dalla Centrale VVF di Ancona, ha provveduto a rimettere in carreggiata il rimorchio ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Sul posto anche la Polizia stradale, i Carabinieri, la Polizia locale ed il personale del Servizio veterinario per l’igiene ambientale.

