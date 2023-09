Le Marche si preparano ad ospitare la vela olimpica italiana

Dal 26 settembre fino al 1° ottobre Marina Dorica sarà teatro del prestigioso Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO)

ANCONA – Sarà una prima volta per Ancona ma certamente non da principiante nell’organizzazione di manifestazioni sportive di alto livello. Il capoluogo regionale con la sua Marina Dorica si appresta, infatti, ad ospitare l’evento competitivo più importante del panorama della vela olimpica nazionale: le regate del Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO) Edison Next, valido per le qualificazioni di Parigi 2024 e organizzato dalla Federazione Italiana Vela con il prezioso supporto operativo del Consorzio Ancona in Vela, portacolori dei quattro principali circoli anconetani (Ancona Yacht Club, Assonautica Ancona, Lega Navale Italiana Sez. di Ancona, SEF Stamura). Da domani 26 settembre e fino al 1° ottobre Marina Dorica accoglierà più di 300 atleti e imbarcazioni di 8 classi olimpiche ( di cui due paralimpiche) e più di 1000 persone dei diversi entourage tecnico-sportivi per una settimana nella città.

“Come si può capire anche dai numeri – ha detto l’assessore regionale allo Sport, Chiara Biondi nella conferenza stampa di presentazione – si tratta di un evento di grande prestigio che le Marche e Ancona ospitano con orgoglio e che la Regione ha voluto sostenere convintamente ben sapendo il ritorno di immagine che la promozione turistico-sportiva può generare. Inoltre il momento è particolarmente importante per lo Sport, che è stato recentemente inserito nella Carta Costituzionale, ad integrazione dell’art. 33, come diritto fondamentale dei cittadini, valore sostanziale di educazione e come elemento di promozione del benessere personale e dell’inclusione sociale. Questo campionato – ha aggiunto l’assessore – sarà uno spettacolo per gli occhi dato che il Porto, la Mole, il Passetto saranno i fondali di questa manifestazione.”

“Attraverso lo Sport le Marche stanno avendo una forte visibilità e non potevamo mancare di dare il nostro supporto a questo evento nazionale – ha detto il Direttore di Atim, Marco Bruschini– Con la nuova campagna Let’s Marche stiamo veicolando un messaggio molto attrattivo per le nostre eccellenze sui mercati nazionali e internazionali e abbiamo registrato forti consensi. I grandi talenti marchigiani dello Sport, e li abbiamo anche nella Vela, stanno accendendo fari sulla regione e crediamo che lo Sport sia un volano molto importante per la promozione turistica.”

Il presidente del Consorzio organizzatore Carlo Mancini ha sottolineato la volontà della Federazione Italiana Vela (FIV) di assegnare ad Ancona per l’Adriatico un evento di tale portata dopo che le altre edizioni si sono tenute in importanti specchi di mare sul Tirreno, come Genova o Porto di Roma o in Toscana. “E questo- ha detto – grazie alla sinergia che si è costruita tra Regione, Comune, Porto Turistico e Consorzio per ospitare CICO.” Anche il presidente di Marina Dorica S.p.A, Leonardo Zuccaro ha rimarcato il prestigio della manifestazione di cu sarà teatro Marina Dorica che ha messo “in campo una notevole capacità organizzativa con nuovi pontili, il Villaggio FIV ed altre strutture, forti di una tradizione che vuole continuare a incrementare le presenze di imbarcazioni nel porto turistico, come è già accaduto con i Mondiali di Vela negli anni scorsi.”

Giuseppe Mascino (del Comitato organizzatore, già nella Vela agonistica e fratello dell’attrice anconetana, Lucia Mascino, madrina della manifestazione)ha evidenziato l’impegno che sarà profuso: 6 campi di regata in contemporanea, 45 boe da installare e più di 60 mezzi di assistenza. “Attività che solo la grande esperienza anconetana, grazie anche ai suoi circoli, poteva assicurare.”

A nome dei circoli è intervenuto anche il presidente della Sef Stamura, Michele Pietrucci, che ha parlato di “operazione e collaborazione virtuosa tra circoli velici con l’unico fine di dare continuità a una tradizione di ospitalità di eventi di questo livello.”

Infine il presidente della FIV, Francesco Ettorre non ha voluto far mancare il suo commento: “Questi campionati rappresentano un banco di prova cruciale per i nostri atleti e offrono loro l’opportunità di misurarsi con alcuni dei migliori velisti del mondo. La scelta di Ancona come sede per questo evento non è casuale. È parte della nostra strategia di portare eventi velici di rilevanza nazionale e internazionale in tutto il territorio italiano. Vogliamo coinvolgere e rendere protagonisti i club velici di diverse regioni, diffondendo la passione per la vela e valorizzando le risorse naturali e le strutture nautiche del nostro paese. Sono certo che Ancona saprà accogliere atleti, allenatori e appassionati con la sua ospitalità e offrire un palcoscenico straordinario per questo evento. Ringrazio la Regione, il Comune e le istituzioni che stanno rendendo possibile l’organizzazione di questo Campionato”.

Il CICO Edison Next è un evento di riferimento per la vela nazionale in quanto coinvolge tutte le classi olimpiche, ossia le categorie di imbarcazioni che, alle Olimpiadi, si contendono le medaglie in palio per lo sport della vela. A sfidarsi nei campi di regata posizionati davanti a Marina Dorica e al Passetto, saranno otto classi in totale, alcune ulteriormente divise nei raggruppamenti maschile e femminile: la flotta più numerosa sarà quella delle imbarcazioni Laser, con 65 rappresentanti nella divisione ILCA 6 maschile e 40 in quella femminile; nella divisione ILCA 7, caratterizzata da una vela di più grandi dimensioni rispetto all’ILCA 6, regateranno 70 velisti. Tra questi, numerosi campioni iridati ed europei e anche atleti che vantano già partecipazioni alle Olimpiadi: solo per citarne alcuni, scenderanno in acqua nella Classe ILCA 6 femminile Emma Mattivi, campionessa del mondo Under 19 e Campionessa Europea Under 19 e 21, Ginevra Caracciolo, vicecampionessa del mondo Under 19, Chiara Benini Floriani, medaglia di bronzo al Test Event pre-olimpico di Marsiglia, Silvia Zennaro, già olimpionica a Rio de Janeiro nel 2016 e Tokyo nel 2020. Nella divisione maschile regateranno il plurititolato Mattia Cesana, già campione europeo e iridato in diverse occasioni, Attilio Borio, campione europeo Under 21, il Marchigiano Pietro Giacomoni, vicecampione Europeo Under 21 e Lorenzo Brando Chiavarini, autore della selezione dell’Italia per le prossime Olimpiadi.

Nella classe acrobatica 49er, saranno 8 gli equipaggi maschili (due atleti su ogni barca) mentre 5 quelli della classe femminile 49er FX. Nella classe 49er regaterà l’olimpionico a Tokyo 2020 Giulio Calabrò, in coppia con Umberto Crivelli Visconti. Stessi numeri per l’imbarcazione doppia 470, con 5 equipaggi sia nella divisione maschile che in quella riservata agli equipaggi misti. Proprio nel 470 mixed sarà possibile seguire l’azione di altri due olimpionici di Tokyo: Elena Berta, in coppia con Bruno Festa, e Giacomo Ferrari, in coppia con Alessandra Dubbini.

Nella nuova classe IQ Foil (che ha sostituito il windsurf) regaterà Marta Maggetti, campionessa del mondo di specialità nel 2022 e portacolori dell’Italia a Tokyo, e l’atleta di casa Giorgia Speciale, alla ricerca di un pass per le prossime Olimpiadi di Parigi: dopo la scia di successi nelle classi giovanili ottenute con i colori della SEF Stamura, la velista anconetana regaterà nelle acque di casa alla ricerca di questo nuovo, ambizioso traguardo. Nella classe maschile, invece, si potrà ammirare l’agilità di Niccolò Renna, campione europeo in carica e bronzo iridato.

I kite-foil assicureranno spettacolo su tutto il litorale a nord di Ancona, tra Torrette e Falconara: da terra, sarà entusiasmante ammirare le acrobazie del neocampione europeo di specialità Edoardo Pianosi, nato a Pesaro, portacolori del CV Portocivitanova e oggi appartenente al gruppo sportivo della Marina Militare e il compagno di squadra Lorenzo Boschetti, bronzo europeo.

Grande attenzione per questa edizione del CICO Edison Next sarà riservata alle classi protagoniste della vela paralimpica, movimento che nelle Marche da anni raccoglie adesioni importanti: i pontili appositamente allestiti a Marina Dorica accoglieranno 29 velisti della classe Hansa 303 e 17 della flotta 2.4 m.R. Quest’anno parteciperà anche Marco Gualandris, atleta alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 e due volte campione italiano Hansa 303. Anche i cittadini marchigiani avranno un ruolo determinante nella buona riuscita dell’evento: a Marina Dorica, infatti, saranno diversi gli eventi aperti al pubblico, come l’inaugurazione del villaggio regate, in programma per mercoledì pomeriggio alle 18.45 alla presenza del campione di atletica marchigiano Simone Barontini e dell’attrice Lucia Mascino; i convegni sul Turismo Nautico e Sportivo per la promozione del territorio (venerdì 29 ore 18, sede Ancona Yacht Club) e sullo Sport come Medicina (sabato 30 ore 18, sede Ancona Yacht Club); la grande premiazione finale, in programma nel pomeriggio di domenica 1 ottobre. Anche le scuole del territorio saranno coinvolte, in particolar modo con l’iniziativa didattico-scientifica “Mar Mediterraneo, un ambiente ricco ma fragile”, in programma a Marina Dorica nella mattinata del 30 settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it