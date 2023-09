Mondolfo celebra la festa della patrona Santa Giustina

MONDOLFO – Celebra Mondolfo la festa della patrona della Città e del Comune Santa Giustina martedì 26 settembre, e lo fa con un programma che è scandito da vari appuntamenti.

Dopo la giornata dedicata alla riflessione ed alla preghiera di giovedì scorso, ecco domenica 24 settembre alle ore 11,15 nella Collegiata Parrocchiale di Santa Giustina, nel cuore del castello martiniano di uno dei borghi più belli d’Italia, la celebrazione degli anniversari di matrimonio.

Una Messa presieduta da don Emanuele che evocherà le tappe del percorso di vita di tante famiglie della città fortificata sul mare, che rinnoveranno le promesse scambiante nel giorno del loro sì; festeggiare l’anniversario significa fermarsi a far festa e ridirsi con le parole e con i gesti la bellezza dell’amore. Si arriva così al 26 settembre. Un martedì che vedrà le strade del centro storico di Mondolfo animate dalla secolare fiera in onore della Santa che scandisce l’alternarsi delle stagioni. Tante occasioni di buoni affari fra le centinaia di venditori che proporranno le loro mercanzie, per un appuntamento che, un tempo, al limitare dell’autunno dava motivo di fare le provviste per l’imminente stagione invernale.

Al mattino non solo la Santa Messa alle ore 9 ma un appuntamento dedicato ai bambini e ragazzi a casa per il giorno di vacanza. Dalle ore 10,30 alle ore 12 l’equipe di Don Emanuele ha approntato un intenso programma di giochi e passatempo presso l’oratorio parrocchiale di Via Rosselli.

Alle ore 19, poi, per tutta la comunità la solenne Concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo monsignor Franco Manenti, con i sacerdoti del territorio, alla presenza del Sindaco Nicola Barbieri e delle autorità cittadine, per proseguire con la processione in onore della patrona per le vie del centro. Al termine, un momento di fraternità e cena condivisa negli spazi dell’oratorio in Via Rosselli.

Info: www.parrocchiamondolfo.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it