Il Tartufo d’oro a due chef delle stelle: Bruno Barbieri e Mauro Uliassi

Sant’Angelo in Vado cala gli assi in vista della 60^ mostra nazionale del tartufo bianco. Domenica al via la stagione di raccolta del bianco pregiato

SANT’ANGELO IN VADO – A poche settimane dal via della 60^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, e in apertura della stagione di raccolta del Bianco pregiato, il Comune di Sant’Angelo in Vado cala gli assi e annuncia l’assegnazione del Tartufo d’Oro, il più alto riconoscimento della cittadina, a due mostri sacri della cucina italiana, pluripremiati e tra i più amati e seguiti in Italia.

Sono Chef Bruno Barbieri e Chef Mauro Uliassi.

Dedicato a una squisita eccellenza made in Italy, il Tartufo d’Oro è un Premio che celebra il talento, l’impegno e la passione. Nelle edizioni passate, questo prestigioso riconoscimento è andato a grandi nomi della cultura e della cucina italiana, per citarne alcuni: Umberto Eco, Enzo Biagi, Rita Levi Montalcini, Luciano Pavarotti, Carlo Cracco.

Lo Chef Bruno Barbieri vanta ben 7 stelle Michelin: 1 stella Grotta di Brisighella, 2 stelle Trigabolo (Argenta), 2 stelle Locanda Solarola, 2 stelle Ristorante Arquade–Relais Chateaux Villa del Quar.

“Il tartufo: un ingrediente speciale – dichiara lo chef Barbieri – Io ho cominciato a mangiarlo quando avevo solo 4 anni. Mio nonno è stato un grande tartufaio e ho ancora impresso il ricordo del suo granaio che sprigionava un odore fortissimo e delizioso. Lui spesso mi raccontava tutti i segreti di quando li andava a raccogliere ed è quindi entrato un po’ nel mio dna. Per me il tartufo vero è solo quello bianco, raccolto in collina e in montagna, sotto alle querce e ai castagni… È un prodotto davvero eccezionale che bisogna saper lavorare e che sta bene su un sacco di cose: in insalata, sulle carni, nella fonduta o con le uova. Io l’ho sempre usato nei miei piatti.

Sono molto felice di ricevere questo premio che voglio dedicare proprio a mio nonno. Un grazie a tutti quanti e a presto!”.

Diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, Bruno Barbieri inizia la sua carriera come cuoco sulle navi da crociera. Da lì non si è più fermato ed ha proseguito la sua carriera nei migliori ristoranti italiani. Nell’estate del 2016 apre Fourghetti a Bologna. Da 2015 è testimonial food per Costa Crociere, una partnership d’eccellenza per rendere ancora più esclusive e uniche le crociere. Dal 2011 è giudice di MasterChefItalia e dal 2013 al 2016 ha fatto parte anche della giuria di Junior MasterChef. Nel 2017 e nel 2018 è giudice di MasterChef Celebrity Italia. Dal 2018 conduce il programma 4 Hotel, su SkyUno. Dal 2020 è conduttore di Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo su TV8.

Mauro Uliassi, chef del Ristorante “Uliassi”, sul lungomare di Senigallia, vanta 3 stelle michelin (2019, 2020, 2021, 2022, 2023), 5 cappelli sulla Guida Espresso Italia, dal 2016 al 2022, tre Forchette Guida del Gambero Rosso Italia, dal 2005 al 2023, Cucina eccellente per l’accademia della cucina Italiana, dal 2004 al 2023, Premio Internazionale Kunfenan per la cucina di pesce a Goteborg 2008, 2 volte cuoco dell’anno (2000 e 2009 ), n.2 nei 50 best Restaurant in Italy (dal 2019 al 2023), n.12 OAD, n. 35 50 Best Restaurant in the world 2023, fa parte delle “Gran table du monde”.

“Ricevere premi fa sempre piacere, ci si meraviglia quando altri ti riconoscono l’eccellenza, in questo caso evoca un prodotto straordinario – sostiene Mauro Uliassi – Il tartufo è una benedizione degli dei, possiede questa magia di rendere speciale qualsiasi piatto, pensiamo a un semplice uovo al tegamino, a un’insalata oppure a un gelato. E’ un prodotto riconosciuto a livello mondiale e l’Italia è piena di siti ricchi di questa fantastica risorsa. Alba ha il merito di essere la prima città ad averlo fatto conoscere, ma lo troviamo in tutto il Paese, dalla Campania alle Marche, vedi Sant’Angelo in Vado e Acqualagna, fino al Trentino”.

Nel 1990 dopo esperienze in giro l’ Italia e Europa e dopo 10 anni di insegnamento alla scuola alberghiera di stato di Senigallia, Mauro Uliassi apre con sua sorella Catia il ristorante “Uliassi”.

Presto diventa un ristorante gourmand con tutti i crismi del caso. Cucina di tecnica raffinata, totalmente ed esclusivamente asservita all’esaltazione dei sapori senza mediazioni, senza sovrastrutture. “Uliassi… cucina di mare” c’è scritto sulla carta, ma, nei suoi piatti il meglio del mare si incontra con inimmaginabile armonia con quei prodotti di terra, segnatamente selvaggina di piuma e carni di rara virtù, che sono componente peculiare delle tradizioni gastronomiche marchigiane. Sono piatti che solo un fuoriclasse nell’immaginare l’assemblamento dei sapori può concepire e solo un fuoriclasse nel gestire fuochi e strumenti può realizzare”. Relatore ai più importanti congressi internazionali di gastronomia, ha portato la sua cucina in tutto del mondo. Nel 2009 nasce il progetto di cibo da strada con il truck ’”Uliassi street good” e con esso la cultura del mangiare eccellente low cost in giro per l’italia, iniziando anche la collaborazione estiva nel mese di luglio e agosto nella “Rotonda a mare” di Senigallia con “Uliassi Rotonda Caffè” proponendo lo stesso format.

La cerimonia di consegna del Premio Tartufo d’Oro alla presenza del Sindaco Stefano Parri, si terrà nelle giornate della 60^ Mostra, in programma dal 7 al 22 ottobre. Domenica 8 ottobre, ore 11, Premio Tartufo d’Oro a Chef Mauro Uliassi.

Domenica 15 ottobre, ore 11, Premio Tartufo d’Oro a Chef Bruno Barbieri. A condurre, il giornalista e scrittore Alfredo Antonaros Taracchini.

La 60^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado è promossa dal Comune di Sant’Angelo in Vado con il sostegno della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, dall’Unione montana Alta Valle del Metauro e Camera di Commercio Marche.

Info: mostratartufo.it

