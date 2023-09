A Moie una domenica di festa per i 74 anni dell’Avis

MOIE – L’Avis Moie festeggia il 74esimo anno dalla fondazione con la “Festa del Donatore”. L’appuntamento, rivolto a tutta la cittadinanza, domenica 24 settembre.

«La giornata di festa, ritorna al consueto appuntamento – afferma Simonetta Scortichini, Presidente Avis Moie – E’ l’occasione per fare il punto sui progetti portati avanti in cui protagonisti accanto ai donatori sono anche i piccoli studenti del territorio di competenza Avis Moie, che ha come delegazione Pianello Vallesina.

Presenti alla Giornata istituzioni e referenti Avis provinciale e regionale.

Il programma della giornata prevede: alle ore 8 ritrovo alla sede Avis di Via Cavour 3, alle 8.30 Santa Messa all’Abbazia Santa Maria, alle 9.30 corteo con partenza dalla sede Avis con commemorazione al Monumento ai Caduti, a seguire sfilata per le vie cittadine per raggiungere il Monumento al Donatore; alle ore 10.30 cerimonia di consegna delle benemerenze ai donatori, con interventi delle autorità, alla Biblioteca La Fornace. Conclusione della Festa con il pranzo sociale alle 13 al ristorante “Jolanda”. I festeggiamenti del 74° hanno il patrocinio gratuito del Comuni dei cinque comuni che rappresentano il territorio in cui opera l’ Avis moiarola.

