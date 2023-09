Miti e leggende: il loro impatto sul mondo dei videogiochi

I videogiochi sono diventati nel corso degli anni un autentico “sfogo” per le leggende e i miti più diffusi della nostra cultura popolare. Non è raro, infatti, che i videogames attingano proprio da questo infinito bacino, per poter creare un contesto misterioso, magico e dunque una vera e propria occasione per fuggire dalla realtà che ci circonda. Inoltre, le leggende e i miti danno la possibilità agli sviluppatori di esplorare nuove soluzioni, così da fornire al proprio pubblico un prodotto sempre più particolare e unico nel suo genere. Ma quali sono le leggende più gettonate nel settore dei videogames?

Merlino e le leggende arturiane

Merlino, il famoso mago della leggenda di Re Artù, è un personaggio che ritroviamo in tantissimi prodotti ludici, videogiochi compresi. La sua figura, magica ed evocativa, si è rivelata negli anni un elemento portante per la costruzione di tantissimi mondi fantastici e mitologici. Ci sono diversi esempi concreti che lo provano, come il gioco per PC The Hand of Merlin, oppure Hogwarts Legacy.

Se cambiamo settore, ecco Rise of Merlin Slot, una macchinetta digitale prodotta da Play’n GO che si basa, appunto, sulla figura del potente mago. Un altro esempio lampante è il videogioco “King Arthur: The Role-playing Wargame”, attualmente disponibile su Steam e basato sulla figura di Merlino come aiutante durante le battaglie più ardue. Anche Merlin The Game entra di diritto in questa lista di affascinanti perle videoludiche.

Dracula, il principe oscuro della Valacchia

Dracula, il famigerato principe delle tenebre, è un’altra figura mitologica che ha avuto un forte impatto sul mondo dei videogiochi. Il suo mito, tratteggiato dallo scrittore Bram Stoker alla fine dell’800, ha saputo stregare e terrorizzare intere generazioni, diventando una fonte di ispirazione cruciale per le software house specializzate in videogame. Ancora una volta, ci sono tanti esempi pratici che lo testimoniano.

Castlevania è uno dei migliori videogames a tema Dracula, tanto che può contare sulla presenza di una fanbase impressionante, e su diversi sequel usciti nel corso degli anni. Promosso a pieni voti anche Vampire The Masquerade Bloodlines, un gioco di ruolo ambientato in un mondo dominato da creature notturne. Altri giochi da citare sono Dracula Origin, Night Hunter, Dracula The Undead, Dracula Hakushaku e il mitico Bram Stoker’s Dracula uscito per Nintendo e Super Nintendo.

I videogiochi e gli altri miti popolari

L’elenco dei miti e delle leggende che hanno permeato i videogiochi è molto lungo, e include esempi storici come l’antica Grecia e l’antico Egitto. Basti ad esempio pensare al mito di Ercole, a personaggi come Cleopatra, a divinità come Zeus e a creature come il Minotauro. God of War è senza ombra di dubbio uno dei videogiochi più famosi, che prende spunto dai tanti temi legati alla Grecia antica. Una regola che vale anche per la serie di Assassin’s Creed, specialmente per quel che riguarda le leggende dell’antico Egitto.

Da Total War Saga ad Apotheon, passando per Age of Empires e Grepolis, ci sono tantissimi esempi tutti da giocare e da scoprire.

