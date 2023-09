Una coppia arrestata dalla Polizia per detenzione e spaccio di cocaina

FABRIANO – Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano hanno arrestato due persone per detenzione di cocaina a fini di spaccio.

Gli arresti sono avvenuti nello scorso weekend quando, a seguito di alcune segnalazioni di residenti, gli agenti del settore anticrimine del Commissariato hanno concentrato l’interesse investigativo su una coppia di fabrianesi da qualche tempo dimoranti in un appartamento del centro storico cittadino.

Le segnalazioni facevano riferimento, in particolare, su strani andirivieni, anche a tarda ora, di giovani nell’appartamento nonché a strane abitudini di vita secondo le quali i due passavano gran parte della giornata in casa diventando “operativi” nelle ore serali e notturne.

Bastavano pochi servizi di appostamento per riscontrare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

All’ennesimo indizio di sospetto che si materializzava agli occhi dei poliziotti, questi decidevano di procedere ad una perquisizione domiciliare di urgenza alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Perquisizione che dava esito positivo e consentiva il ritrovamento di un involucro, contenente cocaina, del peso di circa 20 grammi, pronto per essere “lavorato” e “tagliato”. Non mancava la presenza di sostanze da taglio, del bilancino elettronico di precisione e di numerosissimi ritagli di cellophane destinati, secondo la ricostruzione degli investigatori, alla confezione delle singole dosi.

Secondo le proporzioni normalmente adottate dagli spacciatori, lo stupefacente sequestrato sarebbe stato tagliato in quaranta-cinquanta dosi del valore di circa 80-100 euro ciascuna.

Alle evidenze si collegavano anche la presenza di tre smartphone ed un tablet, sulle messaggistiche dei quali emergevano singolari messaggi potenzialmente riconducibili alla contestata attività di spaccio: tutti i dispositivi venivano sottoposti a sequestro analogamente allo stupefacente ed agli oggetti pertinenti al reato di detenzione illecita finalizzata allo spaccio.

Proprio per questa fattispecie criminosa, l’uomo e la donna fabrianesi (l’uno trentacinquenne, l’altra trentaduenne, entrambi disoccupati con trascorsi per reati contro il

patrimonio ed in violazione della normativa di contrasto agli stuepfacenti) venivano dichiarati in arresto e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Ancona. La misura adottata nella flagranza di reato dai poliziotti è stata convalidata ed il giudice ha disposto la loro collocazione agli arresti domiciliari, con stretta sorveglianza delle forze di polizia.

La posizione degli arrestati sarà valutata anche in termini di applicazione di misure di prevenzione a cura della divisione anticrimine della Questura di Ancona ed alla luce delle integrazioni ed ampliamenti previsti dal cosiddetto “decreto Caivano”.

