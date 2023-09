Ad Ancona tante Famiglie per l’accoglienza in festa alla Mole Vanvitelliana

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – C’è una parola, che peraltro inizia con la lettera Effe, che ben si addice alla Mostra organizzata dall’Associazione Famiglie per l’accoglienza: è la parola Festa.

Si fa festa per ringraziare, per accogliere, per propiziare scelte e cambiamenti; si fa festa per ritrovare persone e gesti. Alla Sala Tabacchi della Mole Vanvitelliana, è andata in scena la Festa.

Un’apericena, termine ormai entrato nel nostro vivere quotidiano, ha introdotto la Festa. Successivamente, una deliziosa recita interpretata dai bambini, che erano stati scrupolosamente preparati da alcune maestre ed in particolare da Giulia, alla quale è stato offerto in omaggio un sempre gradito mazzo di fiori, ha raccontato la storia di una famiglia in difficoltà, alla quale i piccoli attori decidono di portare un dono che alla fine arricchisce tutti. Al termine della recita l’Assessore alla Famiglia Orlanda Latini ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

A questo punto, non poteva mancare un momento musicale del gruppo One Way che ha allietato grandi e piccini. Il Gruppo, formato dai seguenti componenti, per ordine alfabetico: Simone Carotti al basso; Giulia Cecconi (voce); Alessandro Lazzari alle chitarre; Matteo Lentini alle tastiere; Mauro Mosciatti alla batteria; Agnese Sanna (voce). Il concerto è stata l’occasione per condividere un momento significativo nel segno del divertimento ma anche della riflessione cantando, ballando e applaudendo per ribadire l’importanza di essere lì, di essere insieme.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

