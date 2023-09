Lavoro e povertà, grande partecipazione a Pesaro per l’iniziativa del Pd

PESARO – “Lavoro e povertà – dal salario minimo al contrasto al precariato” svoltasi questo pomeriggio presso la sala del Consiglio provinciale di Pesaro “W. Bigiavi”. Ospiti d’onore la responsabile Lavoro nazionale PD Maria Cecilia Guerra e Daniela Barbaresi della Segreteria nazionale CGIL.

A completare il tavolo dei relatori i giovani Andrea Orazi e Andrea Salvatori, quest’ultimo responsabile Lavoro e rapporti con le parti sindacali PD Marche, che ha moderato i lavori. Due donne e due giovani, simbolicamente al centro di uno dei temi prioritari del PD Marche, di fronte a una platea vasta ed eterogenea, composta anche di non iscritti.

Le relazioni hanno contribuito ad approfondire la proposta di legge sul salario minimo, cavallo di battaglia del PD e delle opposizioni di centro-sinistra, descrivendone i principali contenuti e chiarendo luoghi comuni e critiche portate avanti dalla destra di governo. In particolare, l’On. Maria Cecilia Guerra ha sottolineato come su questo fronte il governo Meloni non stia dando risposte né contributi sulla proposta, mentre dall’altro lato si stanno tagliando preziose risorse. Daniela Barbaresi ha ricordato che uno su due lavoratori in questo Paese vive in una condizione di precarietà, e che i soggetti colpiti sono per la maggior parte quelli meno tutelati, come donne e giovani.

Questa preoccupante situazione non è diversa nelle Marche. In particolare Orazi ha evidenziato la condizione dei giovani lavoratori, e la necessità di occuparsi anche di altri aspetti che contribuiscono al benessere degli occupati, quali la cura per la salute mentale e le politiche sulla casa per chi si appresta a divenire autonomo e costituire il proprio nucleo familiare.

“Sono state molte le forze politiche di opposizione presenti nei propri vertici regionali – afferma Salvatori – un aspetto fortemente voluto dal PD Marche per costruire un percorso di collaborazione e di dialogo comune in contrasto alle scelte del Governo Acquaroli. In prima fila anche i consiglieri regionali del territorio Biancani e Vitri, che hanno reso edotti i partecipanti delle azioni del gruppo PD in Regione a tutela del lavoro e dei lavoratori marchigiani”.

“Ringrazio il PD di Pesaro comunale e provinciale e il Presidente della Provincia Paolini – aggiunge la Segretaria Bomprezzi – che hanno dato un prezioso contributo per la buona riuscita dell’iniziativa. Eravamo davvero tanti tra cui il Sindaco di Pesaro, parlamentari, rappresentanti istituzionali e di partito, iscritti ma anche persone della società civile. Hanno voluto dire la loro anche un imprenditore e un operaio, e questo è il segnale del fatto che dobbiamo insistere per un lavoro dignitoso che unisca insieme tutti nelle diverse sensibilità ed esigenze”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it