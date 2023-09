Sabato Staffolo ricorda l’appuntato Domenico Ricci, vittima dei terroristi

STAFFOLO – Si terrà domani, sabato 16 settembre, a Staffolo, la “Giornata della memoria” della Regione Marche per le Vittime del terrorismo, delle stragi, del Dovere e la XII Giornata in memori dell’Appuntato dei Carabinieri Domenico Ricci.

Un appuntamento che torna puntuale, nella città natale del Carabiniere, insignito di Medaglia d’oro al valor civile alla memoria, ucciso insieme ad altri quattro Agenti di scorta nell’agguato di via Fani a Roma in occasione del rapimento di Aldo Moro.

E, puntuale, anche Fervicredo (Associazione Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere) presenzierà con il Segretario, Paolo Petracca, alla manifestazione, incentrata sul tema “Aldo Moro il professore”. Un momento “alla riscoperta del Moro uomo, insegnante, giurista e politico; per una nuova etica civile in un mondo di cambiamento”. L’evento si terrà al teatro Cotini e inizierà alle ore 10.00 con i saluti istituzionali, poi la presentazione del libro su Aldo Moro di Giorgio Balzoni, e la conversazione dell’autore e di altri “studenti di Aldo Moro” con gli allievi marchigiani, i loro docenti e i cittadini.

“Sono estremamente felice ed orgoglioso di presenziare a questa importante manifestazione – dice il Segretario di Fervicredo, Petracca -, una giornata nel nome di un grande Carabiniere che ha fatto grande l’Arma e l’Italia, una Vittima che ha insegnato la forza delle proprie idee e la necessità di restarne convinti e fedeli a qualsiasi costo. E come lui tutte le Vittime, a cui la Regione Marche ha dimostrato di dedicare attenzione e rispetto”.

“Quando si realizzano iniziative del genere – afferma per parte sua Mirko Schio, Presidente di Fervicredo -, il loro valore è duplice: non solo l’omaggio alla memoria di persone straordinarie, il cui ricordo resta il fondamento per un futuro migliore, oltre che un doveroso riconoscimento di vicinanza anche ai loro Familiari; ma anche un momento educativo di eccezionale forza, perché coinvolgere gli studenti in queste occasioni vuol dire ‘gettare’ il seme per riflessioni che ne incrementano il senso critico, ne rafforzano la coscienza civica, e contribuiscono alla loro crescita”.

“Auguriamo buon lavoro, dunque – concludono da Fervicredo – all’Associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani, alla Sezione Anc “Domenico Ricci” di Staffolo e San Paolo di Jesi, e al Comune di Staffolo per questa lodevole iniziativa”.

Nella foto: l’appuntato Domenico Ricci insieme al presidente Aldo Moro

