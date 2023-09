Probabilità Bingo, il sistema Granville e la tecnica Tippet

Il Bingo è un gioco assai popolare. La sua popolarità è dovuta alla grande somiglianza con la tombola, classico gioco della tradizione natalizia italiana e all’estrema semplicità. Così come per la tombola è previsto un tabellone con 90 numeri, un banditore che estrae i numeri e delle schede da riempire con varie combinazioni a cui sono legate dei premi.

Così descritto il Bingo sembrerebbe la quintessenza della casualità, il che è abbastanza vero, tuttavia, anche in questo caso ci sono delle tecniche che possono far aumentare le probabilità di vincita, anche quando si tratta di Bingo online. Vediamole.

Il sistema Granville.

Il sistema Granville è una delle tecniche di gioco utilizzate nel bingo per aiutare i giocatori a selezionare le schede più promettenti. È stato sviluppato da Joseph E. Granville, un famoso analista finanziario, ed è basato su principi statistici. Questo sistema si concentra sulla distribuzione dei numeri sulla scheda e mira a massimizzare le possibilità di vincere.

Come funziona il sistema Granville.

Granville suggerisce di analizzare i numeri chiamati nelle partite precedenti. In particolare, si guarda ai numeri che sono stati estratti con maggiore frequenza e a quelli estratti meno frequentemente. In base all’analisi, si cercano schede che abbiano una distribuzione equilibrata di numeri. Ciò significa che servono schede con una quantità simile di numeri bassi (solitamente da 1 a 45) e numeri alti (solitamente da 46 a 90), nonché una quantità simile di numeri pari e dispari. Inoltre, si dovrebbero cercare schede con una varietà di numeri terminanti in 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Durante il gioco occorre continuare a monitorare i numeri chiamati e cercare di selezionare i numeri sulla scheda che seguono questa distribuzione equilibrata. Se i numeri chiamati sembrassero seguire un modello diverso, occorrerebbe adattare la strategia di selezione delle schede di conseguenza. Il sistema Granville si basa sulla teoria delle probabilità e non garantisce la vittoria. È importante mantenere la pazienza e continuare a giocare secondo il sistema nel corso di diverse partite per vedere se porta risultati nel lungo termine.

La tecnica di Tippet.

La tecnica di Tippet è un’altra strategia proposta per il gioco del bingo. Questa tecnica è stata sviluppata da Leonard Tippet, uno statistico britannico, ed è basata su un’idea diversa rispetto al sistema Granville. Mentre il sistema Granville si concentra sulla distribuzione dei numeri, il metodo di Tippet si basa sulla durata prevista della partita. Lo statista britannico Tippet sostiene che la durata prevista di una partita di bingo può variare in base alla quantità di numeri chiamati. In una partita più breve, ad esempio, con meno numeri chiamati, i numeri tendono a concentrarsi verso il numero mediano (il numero centrale dello spettro totale di numeri). In una partita più lunga, con più numeri chiamati, i numeri estremi (i numeri più alti e più bassi) sono più probabili di essere chiamati. Se si prevede che la partita sarà breve (con meno numeri chiamati), Tippet suggerisce di selezionare schede con numeri che si concentrano vicino al numero mediano dello spettro. Se si prevede che la partita sarà lunga (con più numeri chiamati), bisognerebbe cercare schede con numeri estremi.

Come con il sistema Granville, è importante sottolineare che la tecnica di Tippet è basata su teorie statistiche e non c’è alcuna garanzia di successo nel bingo, che rimane un gioco di fortuna. Queste strategie possono aggiungere un elemento di pianificazione e divertimento al gioco, ma i risultati possono variare notevolmente.

