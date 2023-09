“A Chiaravalle lavori a rilento, caos viabilità, rifiuti abbandonati e movida molesta”

La lista Pronti per Chiaravalle chiede all’Amministrazione comunale di intervenire al più presto

CHIARAVALLE – Lavori a rilento, caos viabilità, rifiuti abbandonati abusivamente, movida molesta: la lista Pronti per Chiaravalle chiede all’Amministrazione comunale, con una dettagliata presa di posizione, di intervenire al più presto.

LAVORI PUBBLICI A RILENTO

Per farsi più bella, Chiaravalle prima delle elezioni ha visto proliferare una infinità di cantieri. Per lo più 3 operai al lavoro, o anche nessuno, compresi i lavori nelle scuole. E puntualmente è arrivato il conto da pagare per tutti. È bastato un veicolo in doppia fila in via Marconi, all’ uscita della scuola “rosa”, per bloccare tutto il viale. E questo perché il cantiere va a rilento, e l’amministrazione comunale ha pensato bene di togliere una decina di parcheggi, a fronte di un numero maggiore di alunni, di genitori, di auto.

RIFIUTI ABBANDONATI

Da alcuni mesi in via de Amicis, personaggi conosciuti all’ amministrazione accatastano rifiuti di ogni tipo davanti ad altre abitazioni. Siamo arrivati a contare 6 sacchi neri pieni di ogni sorta di porcherie, non esclusi rifiuti pericolosi. Alcuni residenti hanno inviato due mail al Comune, sono andati ad esporre personalmente il problema con foto, un residente è stato ricevuto dalla Comandante dei vigili urbani, liquidato maleducatamente con sufficienza ed invitato a non presentarsi più e rivolgersi ad altri enti. Sembra proprio che del comportamento evidentemente sbagliato e ripetuto di certi cittadini al Comune non interessi, come se il tema dei rifiuti abbandonati e dei conseguenti problemi igienico sanitari non sia competente l’amministrazione comunale.

MOVIDA MOLESTA

Un nutrito numero di residenti del centro storico ha inviato un dettagliato esposto a varie autorità. Lamentavano la ripetuta violazione delle norme sugli orari e sui rumori molesti della musica e dei concerti serali e notturni dei bar del centro. Non solo, la presenza di diverse centinaia di persone ai concerti imponeva una preventiva autorizzazione ed un successivo controllo, compiti ineludibili mai esercitati dal comune. L’intervento sulla stampa del Sindaco conferma quanto denunciato dai firmatari, un continuo fracasso notturno mai controllato dal comune a discapito della salute dei cittadini. Senza contare le misure di sicurezza, stringenti ed obbligatorie, mai prescritte in occasione dei continui assembramenti in occasione degli eventi. Mentre per molto meno ad altre attività del centro in un passato recente, ad esempio al bar Piccadilly, è stata vietata l’organizzazione di eventi con la presenza di artisti significativi e un numero selezionato di spettatori.

POLIZIA LOCALE

Lungi da noi voler far polemica sul lavoro della polizia locale: gli agenti sono professionali e sono troppo pochi per far fronte alle necessità del territorio e della città, però c’è chi lamenta di essersi rivolto all’ufficio della polizia locale e di aver trovato entrambe le volte chiuso l’ufficio. I cittadini chiedevano di conoscere se gli orari, che sono di competenza del sindaco, siano stati ridotti. Si paventa una possibile e reiterata interruzione di pubblico servizio.

