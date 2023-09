Un successo il 3° Memorial dedicato a Elso Donati, Nazzareno Angeloni e Mario Marinelli

di GIANCARLO ROSSI

PONTE RIO – Anche il 3° Memorial dedicato a Elso Donati, Nazzareno Angeloni e Mario Marinelli ha avuto il suo epilogo.

Nonostante la concomitanza del campionato italiano a Torre di Palme, ben 18 squadre hanno voluto onorare la memoria dei 3 indimenticabili giocatori di ruzzola.

Sotto l’egida della F.ig.e s.t, organizzata dalla Valcesano di Mondolfo, in Via Breccioncino di San Costanzo, sabato pomeriggio e per l’intera giornata di domenica, oltre 100 atleti hanno dato origine ad una appassionante gara.

La strada col manto rifatto da poco ed il bel tempo, hanno permesso l’effettuazione anche di lanci di una lunghezza insolita. Le formazioni Dometto-Demas di Ostra Vetere in Serie A, quella di Castiglioni in serie b, e Corinaldo prima o poi di C, si sono aggiudicati i 3 trofei offerti dalle famiglie di Elso, Neno e Kid, come piace ricordarli a chi li ha conosciuti, come persone e come sportivi.

La gara, inserita nell’ambito della Sagra della Goletta di Ponte Rio, ha avuto il suo epilogo con la consegna dei Trofei presso il Circolo Arci, Alcide Cervi. La degustazione della Goletta nelle due versioni cruda e cotta, annaffiate dal Bianchello del Metauro, ha sancito la buona riuscita della manifestazione.

La formazione vincente della massima categoria era composta da Fabrizio Marcantoni (capitano), Ennio Malassisi, Mattia Cursi, Manuele Gasparini, Alfio Gasparini e Terenzio Nocelli. Al secondo posto la formazione della Pneus Auto di Ponte Rio. In serie B premiata unicamente la “Ruzzola Corinaldese”. Nella serie C, ha prevalso la formazione Corinaldo prima o poi, che ha preceduto nell’ordine Messersì di Ostra Vetere e Colle Aprico.

Gli organizzatori e le 3 famiglie degli ex giocatori, hanno ringraziato gli intervenuti e dato appuntamento al prossimo anno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it