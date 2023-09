Trovato con la droga nel borsello, giovane di Fano arrestato dalla Polizia

FANO – Prosegue l’attività della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, in particolare negli ambienti dei giovani e dei giovanissimi.

In tale contesto la Squadra Mobile della Questura di Pesaro e il Commissariato di P.S. di Fano ha acceso un focus su un giovane italiano, residente in uno dei quartieri fanesi, sospettato di condurre un’attività di spaccio di hashish e marijuana; soggetto che, tra l’altro, benché da poco maggiorenne, già arrestato e condannato per reati inerenti gli stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri gli investigatori hanno effettuato un controllo nei confronti del predetto soggetto, all’atto del suo rientro a casa. Nella circostanza il giovane, allo scopo di sottrarsi al controllo e darsi alla fuga, ha opposto una decisa resistenza nei confronti dei poliziotti, colpendo uno di questi con un calcio al viso nel mentre cercava di arrampicarsi su un muro e sulla soprastante ringhiera e veniva preso ad una gamba; calcio che procurava un vistoso rigonfiamento con perdita di sostanza ematica all’operatore della Polizia.

La fuga aveva breve corso in quanto il giovane veniva riacciuffato poco dopo dagli stessi agenti in una via vicina. Veniva, altresì rinvenuto e sequestrato il borsello che il medesimo teneva a tracolla, occultato nel corso della fuga nella fioriera di un condominio. Borsello che è risultato contenere grammi 26 circa di marijuana, già suddivisa in 11 involucri pronti per la cessione ai clienti, e la somma di euro 75.

Le successive operazioni di perquisizione permettevano di rinvenire e sequestrare il telefono cellulare in uso al giovane, numerosi bilancini nonché fogli riportanti nominativi con a fianco delle cifre, ossia la contabilità dello spaccio.

Venivano, inoltre, sentiti in qualità di persone informate sui fatti anche alcuni giovani clienti che confermavano la conduzione di una attività di spaccio da parte del ragazzo di Fano.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico ministero di turno veniva trattenuto presso le locali celle di sicurezza in attesa di essere presentato, questa mattina, innanzi al Giudice del Tribunale di Pesaro per la celebrazione del rito direttissimo. In tale sede il Giudice convalidava l’arresto e disponeva nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di firma quotidiana negli uffici della Polizia giudiziaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it