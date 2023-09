A Chiaravalle troppi vandali durante la notte, Esposito e Pistoni chiedono l’intervento del Prefetto

CHIARAVALLE – Un esposto, per presunte inadempienze amministrative e operative, da parte dell’Amministrazione comunale di Chiaravalle, è stato inviato oggi al Prefetto di Ancona dottor Darco Pellos. A firmarlo Alessandro Esposito, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Chiaravalle e Massimo Pistoni, consigliere comunale del gruppo Pronti per Chiaravalle (Fratelli d’Italia).

“Il gruppo Pronti per Chiaravalle (Fratelli d’Italia), il Circolo cittadino Fratelli d’Italia di Chiaravalle e il neo consigliere del Comune di Chiaravalle (Fratelli d’Italia) Massimo Pistoni – vi si legge – a seguito di varie interrogazioni ed interpellanze presentate negli anni precedenti, in materia di ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, IGIENE, DECORO E PULIZIA, interrogazioni all’epoca compiute in rappresentanza della forza politica di opposizione “Fratelli d’Italia” ed attualmente in rappresentanza della lista civica “Pronti per Chiaravalle”, considerate le risposte istituzionali comunali che nello specifico non sono mai arrivate, a riscontro di una trascuratezza collaborativa di chi invece dovrebbe occuparsi delle problematiche dei cittadini, porta a conoscenza la Signoria Vostra che la Polizia locale non interviene alla richiesta dei cittadini che reclamano sicurezza ed integrità di libera circolazione sul territorio comunale.

“Il controllo serale nei vari vicoli e passaggi pedonali – si legge sempre nel documento – sono ostaggio di gruppi di giovani e giovanissimi senza controllo.

“Episodi di vandalismo ai danni dei beni pubblici e privati sono sempre più costanti, mentre i fenomeni delle aggressioni verbali e il timore di attacchi fisici aumentano continuamente.

“Abbiamo raccolto decine di testimonianze di persone anziane e non, stanche e rassegnate, vittime di una condotta deplorevole di pochi, esausti dei rumori notturni, spaventati per l’assenza di interventi diretti e repentini preposti ad evitare gli eccessi e i reati.

“Gli ultimi fatti di cronaca riportano notizie di furti indisturbati in abitazioni con operazioni di scasso e scippi ai danni delle persone più anziane. Dati questi che non rasserenano la cittadinanza, piuttosto, spingono gli abitanti a vivere in una condizione di paura.

“Non avendo ricevuta risposta dal sindaco nei tempi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, per tutto quanto sopra esposto, si chiede alla Signoria Vostra di prendere in considerazione ad intervenire presso il Comune di Chiaravalle per ripristinare la legalità e il rispetto D. Lgs. 267/2000, come autorità di Ordine e Sicurezza pubblica, nella parte di competenza del Sindaco, diffidando il primo cittadino, la signora Amicucci Cristina al rispetto dell’art. L’art. 54, c. 4 e 4 bis e degl’art. 14 – 16- 18 dello Statuto dello stesso Comune , in materia di tutela del territorio, sanità, ambiente”.

