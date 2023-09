Scontro tra due auto ed un camion, un ferito bloccato tra le lamiere della sua vettura

MONTELABBATE – Un altro grave incidente si è verificato lungo le strade del Pesarese. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 5.30, lungo la Statale 746, al Km. 11+700, in località Apsella, nel Comune di Montelabbate. Per cause in via di accertamento si sono scontrate due autovetture ed un autoarticolato.

La squadra di Pesaro dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte e con l’ausilio dell’autogrù, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente di un’auto, rimasto bloccato al suo interno. Subito dopo hanno provveduto a ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. La strada è rimasta chiusa, per tutti i necessari accertamenti, fino a poco prima delle 9. Sul posto anche le Forze dell’ordine.

