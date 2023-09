Jesi celebra la settimana europea della mobilità sostenibile

JESI – Quella dal 16 al 22 settembre è la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che ha lo scopo di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, enti, aziende e associazioni a porre attenzione al tema della mobilità sostenibile.

Il Comune di Jesi aderisce sostenendo le iniziative di Fiab Vallesina, Uisp, Fondazione Michele Scarponi e Legambiente, partner sono supermercati Si con Te e Hotel Federico II, sponsor Anabasi e Le Velo.

La settimana prende il via sabato 16 settembre con la mostra di biciclette da corsa d’epoca, della collezione di Giuseppe Rocchetti, presso le sale espositive Betto Tesei di Palazzo Pianetti, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 fino al 21 settembre, ad ingresso gratuito.

Dal 16 al 22 settembre chi si reca in bicicletta in uno dei supermercati Si Con Te di via Puglisi e via del Lavatoio potrà scattare un selfie con l’hashtag #iogiroinbici e inviarlo al numero 3398187282. Sarà quindi ricontattato da Fiab Vallesina per ritirare buoni sconto sulla spesa. Due i gruppi di cammino targati Uisp partiranno martedì 19 settembre con partenza alle 9 dal Parco Mattei e giovedì 21, sempre alle 9, con partenza dal Palazzetto dello Sport, per arrivare a Palazzo Pianetti e visitare l’esposizione delle biciclette (info 0731213090).

Mercoledì 20 settembre, dalle 18, presso la sede della Fondazione Michele Scarponi, Corso Matteotti 48, si terranno la proiezione del film “Janapar: love on a bike” e del documentario “La bicicletta e il badile” a ingresso gratuito. Mercoledì 20 settembre dalle 7 alle 9 riparte il Giretto d’Italia: recati in bicicletta o a scuola passando per uno dei 4 check point allestiti da Legambiente presso Via Gola della Rossa, Arco Clementino, Via Lorenzo Lotto e Piazzale San Savino. Verranno consegnati dei biglietti per partecipare all’estrazione finale di originali premi che si terrà il 29 settembre, ore 18, presso le sale espositive Betto Tesei di Palazzo Pianetti. Sarà consegnato inoltre un buono caffè da spendere presso i locali aderenti (l’elenco sulla locandina).

“Questo è un modo per stimolare la riflessione su come quotidianamente ci muoviamo in città e come poter cambiare le nostre abitudini senza perdere comfort, anzi riacquistandolo e lavorando a sistema con le necessità di risparmio energetico che è il tema della Settimana di quest’anno – Spiega l’assessora Valeria Melappioni – Grazie a tutte le associazioni e gli enti che hanno dato il proprio contributo all’amministrazione comunale”.

