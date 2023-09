Gianni Aluigi “La belva” è il nuovo presidente del Club dei Brutti di Piobbico

PIOBBICO – Fumata bianca al Club dei Brutti di Piobbico. Il nuovo Presidente Mondiale dei Brutti è Gianni Aluigi detto “La Belva”.

Il Festival dei Brutti ha avuto oggi (domenica 10 settembre) il suo giorno clou: tante le presenze e il folklore, ma al primo posto il tema dell’inclusione. A dare ancora più valore alla giornata una delegazione della Lega del Filo d’Oro.

Il via con il tradizionale Corteo del Brutto con la Brut Mobile, il Bandino dei Brutti, i bambini del Club, Graziella Pierotti la Pantera del Club, le ballerine brasiliane e la Più Bella d’Italia 2021 Ludovica Pupita (originaria di Piobbico). Il Corteo, con numerosi fiocchi rossi al polso contro la violenza sulle donne. è partito dalla zona industriale del paese, per fare poi lo stop in tuti i bar incontrati lungo il percorso con brindisi, musica e balli; l’arrivo in Piazza Sant’Antonio dove c’è la storica sede del Club dei Brutti.

«Sono onorato di essere il nuovo Presidente Mondiale dei Brutti! Quello che verrà sarà un anno in cui l’inclusione continuerà ad essere al primo posto», la dichiarazione a caldo del neo Presidente.

Gianni Aluigi si è quindi riconquistato lo scettro, che in passato era stato suo per tanti anni. A cederlo è stato Mirko Martinelli detto Mirko Birra «E’ stato per me un anno bellissimo! E ogni volta che mi è stato detto che non sono così brutto, è stata per me una grande soddisfazione!». Birra è ora il Vice Presidente.

Oltre alla proclamazione del Presidente Mondiale è stata nominata Maristella Buroni come Presidente del Club dei Piccoli. Per acclamazione è stato riconfermato Daniele “Poldo” Isabettini come Più Brutto d’Italia. Il Premio No-Bel è stato consegnato a Veronica Ersilia Sansuini perché al fianco di donne vittime di violenza e a bambini al centro di situazioni familiari negative; Sansuini ha dedicato il Premio a tutti i bambini che è riuscita a salvare.

Tra le presenze al Festival anche la scrittrice californiana Henley Ariel, che sta ambientando un romanzo proprio con al centro il Club dei Brutti. In concomitanza con il Festival sono andati in scena sia la Sagra del Polentone alla Carbonara sia la Fiera della Natività. Nella giornata di ieri (sabato 9 settembre) è stato il momento del Palio della Damigiana che è stato vinto dai fratelli Pietro e Filippo Blasi.

Nelle foto: il presidente Gianni Aluigi detto La Belva, il vice presidente Mirko Martinelli detto Birra, il presidente del Club dei Brutti dei Piccoli Maristella Buroni, Il più Brutto d’Italia Daniele “Poldo” Isabettini; il neo presidente mondiale dei Brutti Gianni Aluigi detto La Belva; La Pantera, il neo Presidente Mondiale dei Brutti Gianni Aluigi detto La Belva che fa raccomandazioni alla Presidente del Club dei Brutti dei Piccoli Maristella Burani, Poldo il Più Brutto d’Italia; gruppo con brasiliane, il Più Brutto d’Italia, La Belva, Birra, La più bella d’Italia 2021, e le bodyguard; la consegna del No-Bel a Veronica Ersilia Sansuini, No-Bel 2023; il corteo; al lavoro con il Polentone; l’educatrice della Lega del Filo d’Oro, Ludovica, presenta La Lega; il Palio della damigiana vincitori i fratelli Blasi

