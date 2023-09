Martedì sera Osimo ricorda Romolo Augusto Schiavoni

OSIMO – Martedì 12 settembre, presso il Teatro Comunale la Nuova Fenice di Osimo, alle ore 21.15, con l’introduzione dell’Assessore alla Cultura Mauro Pellegrini, sarà presentato dagli autori il volume SCHIAVONI 1921 2021.

Il libro è ispirato ad un progetto ideato da Romolo Augusto e Stefano Schiavoni e rimasto sospeso per molti anni. Lo scorrere del tempo, con i suoi inevitabili cambiamenti, come spesso accade porta ad una consapevolezza, generando così la possibilità di diffondere quell’antica idea.

La pubblicazione è a cura di Stefano Schiavoni con disegni inediti di Romolo Augusto, il progetto grafico è di letizia Palazzesi per le Edizioni @rtLine collana Territorisensibili. A cento anni dalla nascita (…) così l’autore introduce la sua traccia di lettura ricordando quale fosse il progetto originale (…) un volume a fogli liberi da raccogliere in un contenitore in legno di ciliegio.

Doveva essere un libro-oggetto con i suoi disegni ed i miei testi per le Edizioni Dossier Arte, ma non lo realizzammo mai. Romolo nasce ad Osimo ultimo di dodici figli, da Nazzareno e Teresa, i miei nonni. Brave ed oneste persone che crescono la loro famiglia in un momento storico particolarmente doloroso per il nostro Paese. Una famiglia unita, numerosa ma mai caotica, vissuta con dignità e semplicità, come valori fondanti l’onestà, la fede, la laboriosità e la creatività del quotidiano.

Lo scultore ha realizzato ad Osimo numerose opere pubbliche, suoi sono i ritratti in bronzo collocati negli anni nei Giardini di Piazza Nuova : Bruno da Osimo, Mons. Francesco Mazzieri, Mons. Igino Ciavattini e Mons. Carlo Grillantini. Quindi La Madonna del Rosario, scolpita nel lontano 1948 e posta in una nicchia del campanile della Chiesa di San Marco. Infine l’ultima realizzazione nel 1998, la ricollocazione della Fontana in Piazza Boccolino con la realizzazione della figura centrale in bronzo “la Pupa”.

Una serata per ricordare un osimano molto legato alla sua città. Nel 1987 il Comune gli conferì la medaglia d’oro di Civica Benemerenza. Sarà anche l’occasione per parlare anche d’arte e di editoria dedicata.

