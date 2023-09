Campionato italiano di ruzzola a squadre, a Torre di Palme si entra nel vivo

Tra le formazioni impegnate nel contendersi il titolo Asd perugine, maceratesi, anconetane e aretine. L’appuntamento sportivo promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

TORRE DI PALME – Il Campionato italiano di ruzzola a squadre entra nel vivo dopo le gare ad eliminazione che hanno delineato le 14 formazioni che sabato prossimo (9 settembre) disputeranno le semifinali per le tre categorie in gioco.

Delle 56 squadre che si sono qualificate per l’appuntamento di Torre di Palme, nel Fermano, dello scorso fine settimana, ne fino rimaste 4 di categoria A, 4 di categoria B e 6 di categoria C.

Queste, dunque, le semifinaliste che sabato pomeriggio, sempre sulle piste di Torre di Palme, tenteranno il tutto per tutto per regalarsi la finalissima. Nella categoria A: Rigali di Nocera (Pg) contro San Giovanni Battista di Arcevia (An) e Morano 2000 (Pg) contro Borgo Catena (An).

Nella categoria B, la composizione delle semifinaliste è un po’ più variegata con la Rolling Cheese Team (Ar) che se la vedrà con la maceratese Polverina, mentre dal derby tutto anconetano che evoca sfide di altri tempi fra Corinaldo 1 e Pasticceria Silvana di Ostra Vetere si attende un’altra finalista.

Anche la serie C riserva scontri incrociati molto interessanti tra Serpigliano (Pg) – La Moranese 2000 (Pg), Palombese Valfornace (Mc) – Borgo Catena (An), Pff Bovigliana (Mc) – Gr Ostra Vetere (An).

Le semifinali si disputeranno nel pomeriggio di sabato mentre le tre finali si terranno nella mattinata di domenica (10 settembre).

Il Campionato di lancio della ruzzola a squadre, giunto alla 27esima edizione, è promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. L’organizzazione sarà curata dalla Asd Fermo guidata dal presidente Sauro Luca.

