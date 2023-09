80 anni di lotta contro gli infortuni: Anmil Pesaro e Urbino in udienza dal Papa e al ricevimento ufficiale dal Capo dello Stato

Lunedì un rappresentante della sezione pesarese sarà insieme alla delegazione nazionale a Roma per celebrare l’importante anniversario. Fausto Luzi: «Le tragedie da Brandizzo fino a quella di Ancona impongono di non abbassare mai la guardia»

PESARO – Lunedì 11 settembre un dirigente dell’ANMIL Pesaro e Urbino sarà in udienza riservata in Vaticano da Papa Francesco e, a seguire, nel pomeriggio alle 17, una delegazione ristretta – appena 15 – dei vertici Associativi sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A entrambi gli appuntamenti sarà presente il Componente del Comitato esecutivo nazionale ANMIL con delega al Patrimonio, massimo organo decisorio dell’ente, e vicepresidente provinciale Pesaro e Urbino Fausto Luzi (nella foto).

«L’occasione – spiega il dirigente dell’associazione – è data dalla celebrazione degli 80 anni trascorsi a sostegno delle vittime del lavoro e di impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Entrambi gli appuntamenti, purtroppo, avvengono a pochi giorni da tragedie sul lavoro che si sono consumate a Brandizzo, in Piemonte, con cinque operai uccisi da un treno; in Campania, nel Lazio e ad Ancona, dove un titolare d’azienda è precipitato nel vuoto mentre ispezionava il tetto del capannone. Lutti e drammi che si consumano, spesso in silenzio, ogni giorno. E come ANMIL siamo impegnati costantemente sui versanti della prevenzione, tutela, formazione e assistenza. Di fronte a un fenomeno così grave nessuno può abbassare la guardia».

La delegazione ANMIL ricevuta dal Papa, in tutto circa 300 persone da ogni sede d’Italia, sarà accolta in Sala Nervi per ricordare l’anniversario di fondazione dell’Associazione, nata il 19 settembre 1943.

Queste celebrazioni precedono di poche settimane la 73^ Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che, quest’anno, verrà celebrata l’8 ottobre sia a Roma nella declinazione nazionale che in ogni provincia italiana. Nel territorio pesarese la Giornata si svolgerà a Mondolfo alla presenza del presidente territoriale ANMIL Francesco Mazzacchera, delle autorità civili, religiose, militari e dei vertici BCC Fano che sono sempre vicini alle attività di prevenzione e sensibilizzazione condotte da ANMIL Pesaro e Urbino.

