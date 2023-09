“Brrr Tour”: Brancamenta rende unica la tua estate

Hai avuto l’impressione che quest’estate sia stata più fresca delle altre? Non si è trattato di una semplice sensazione: quel brivido di piacere intenso di un cubetto di ghiaccio che scorre lungo la schiena è merito di Brancamenta e del “BRRR Tour” che, da metà luglio e per tutto agosto ha travolto le migliori spiagge d’Italia per diffondere il suo iconico brivido di piacere da Nord a Sud.

Il re indiscusso della bevuta ghiacciata, infatti, quest’anno non si è limitato a regalare emozioni con il suo sapore unico e indimenticabile, ma si è reso anche protagonista di alcuni dei più bei lidi di Versilia e Puglia in un tour multi-tappa appositamente studiato per diffondere il suo iconico brivido di piacere: un programma ricchissimo che è consistito da una parte in un’attività social alla ricerca di come gustare al meglio Brancamenta -ovviamente ghiacciato-, dall’altra in un tour delle mete estive più cool del Bel Paese per immergersi nella più suggestiva esperienza multisensoriale di Brancamenta.

I talent selezionati per l’attività social, equipaggiati di una bottiglia del liquore alla menta, rigorosamente ghiacciata, e degli iconici bicchieri scolpiti nel ghiaccio sono andati a caccia del famoso “perfect serve” per scoprire come gustare a pieno tutta la freschezza che contraddistingue Brancamenta e sono stati invitati a “sentire intensamente il brivido unico di piacere”. Online, sui loro profili, è stato possibile seguire in diretta le challenge che hanno coinvolto i bartender alla ricerca del mix perfetto per bere Brancamenta e tutte le attività in programma.

Una gara, e non si fa per dire, all’ultimo cubetto di ghiaccio che ha messo alla prova i migliori bartender di Milano, Treviso e Verona con un chiaro e inconfondibile obiettivo finale: divertirsi, rinfrescarsi e, ovviamente, esplorare il brivido di piacere intenso che solo Brancamenta sa dare.

L’esperienza Brancamenta è poi proseguita in un percorso di degustazione, aperto a tutti, nei più bei lidi e cocktail bar della Versilia e della Puglia: un tour multi-tappa che ha portato sulle spiagge italiane e nei cocktail bar più in del momento il sapore autentico rinfrescante e dissetante dell’amaro Fratelli Branca Distillerie.

Il BRRR Tour è stato un evento eccezionale, dal calendario fitto di appuntamenti:

Brancamenta “BRRR Tour” Versilia

Bagno Alpemare – Località Cinquale (MS): 15 e 26 luglio

Caffè Godot – Lido di Camaiore (LU): 16 luglio e 13 agosto

Alle Boe – Forte dei Marmi (LU): 17 luglio

Paradis Pietrasanta– Località Pietrasanta (LU): 21 luglio e 25 agosto

B.E. Bar at the Beach– Lido di Camaiore (LU): 23 luglio e 26 agosto

Versiliana Beach Club – Marina di Pietrasanta (LU): 28 luglio e 18 agosto

Bagno Rosina – Forte dei Marmi (LU): 29 luglio

Bagno Texas Versilia – Marina di Pietrasanta (LU): 30 luglio e 20 agosto

Bagno America – Forte dei Marmi (LU): 05 agosto

Brancamenta “BRRR Tour” Puglia

Confine – Torre Sant’Andrea (LE): 14 luglio e 04 agosto

Lido Tabù Fashion Beach – Porto Cesareo (LE): 16 luglio

Le Cale d’Otranto Beach Resort – Otranto (LE): 17 luglio e 19 agosto

Botanicals & Co2 – Bisceglie (BT): 23 luglio e 27 agosto

Tonga – Gallipoli (LE): 28 luglio e 24 agosto

Fatamorgana Lido – Marina di Pulsano (TA): 29 luglio

Rio De Mar Beach – San Pietro in Bevagna (TA): 30 luglio

Maestrale – Otranto (LE): 05 agosto

Lido Oasi – Sant’Isidoro (LE): 21 luglio e 25 agosto

Baia degli Dei – Lido Marini (LE): 12 agosto e 26 agosto

Una serie di eventi unici all’insegna del divertimento, della socialità e del gusto unico e inconfondibile di Brancamenta: gli ingredienti della ricetta perfetta per vivere a pieno l’estate!

