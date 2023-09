Iniziati a Jesi i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico

JESI – Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico all’angolo tra Via Garibaldi e Via dei Mille. Un intervento di 138 mila euro che non si limita a creare una semplice area di sosta, ma che punta a riqualificare uno spazio pubblico e metterlo a sistema per migliorare la vivibilità dell’ambiente urbano.

L’intervento prevede infatti non solo la realizzazione di una ventina di posti auto, oltre a punti sosta per moto e bici ed una stazione di ricarica per le auto elettriche, ma anche uno spazio verde attrezzato e un percorso pedonale che, da Via dei Mille, raggiungerà gli edifici del lato opposto di Viale del Lavoro. In particolare vengono sottoposti a manutenzione straordinaria i marciapiedi lungo Via dei Mille ed è stato già creato un attraversamento pedonale rialzato in Viale del Lavoro. Questo diventa dunque un attraversamento utile ed in sicurezza anche per chi, utilizzando l’ampio parcheggio di Via Massimo D’Antona, deve recarsi a piedi verso Via Garibaldi.

