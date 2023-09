Chiaravalle Domani: “Proseguono i lavori per rendere migliori e più sicuri gli istituti scolastici”

CHIARAVALLE – Dal gruppo consiliare Chiaravalle Domani riceviamo e pubblichiamo: “Come da programma, a partire dall’anno scorso, stanno proseguendo i tanti lavori per rendere migliori e più sicuri i nostri istituti scolastici con:

la costruzione della nuova scuola dell’infanzia montessoriana di via Sant’Andrea, per cui la fine dei lavori è prevista a dicembre 2023, un edificio completamente nuovo, adeguato sismicamente ed efficientato a livello energetico;

l’adeguamento sismico del plesso “Montessori” di viale Marconi, blocchi A1, A2 e palestra (fine lavori tra pochi giorni per i blocchi, qualche altra settimana per la palestra);

e, in aggiunta a questi:

l’adeguamento sismico di due blocchi del plesso scolastico “Manzoni” di via Paganini (fine lavori dicembre 2024).

“Una serie di interventi in larga parte concomitanti tra loro per via delle serrate tempistiche dettate dal P.N.R.R., che impongono la realizzazione, la chiusura e la rendicontazione dei lavori entro il 2026, scadenza entro cui tutti i progetti devono essere terminati pena la decurtazione dei fondi concessi.

“Già l’avvio dei primi due appalti (con termine a breve) aveva condotto l’Amministrazione Comunale e gli Istituti a collaborare tra loro, in termini di utilizzo degli spazi e di spostamento delle classi e dei laboratori, comportando comunque sacrifici per tutta la comunità scolastica. Con l’inizio del terzo appalto le difficoltà di organizzazione delle scuole sono di nuovo riaffiorate e per questo l’Amministrazione, sempre di concerto con gli Istituti, si è da subito attivata per trovare le necessarie soluzioni.

“Con l’intenzione di reperire ed utilizzare spazi già nelle disponibilità dei rispettivi Istituti, evitando quanto più possibile ulteriori commistioni di spazi e personale, non volendo ricollocare classi già traslocate nell’anno scolastico 2022/2023 e con il fine di dare un’idea di continuità e di stabilità agli alunni pur in presenza di straordinarie esigenze di riorganizzazione dovute agli interventi strutturali sugli edifici, è stato deciso di trasferire alcune classi di scuola primaria dell’Istituto “Levi-Montalcini” nei blocchi del plesso di via Marconi.

“Questo anche con l’obiettivo di ottimizzare il servizio di trasporto scolastico sin dall’avvio dell’anno scolastico 2023/2024, consentendo una organizzazione sostenibile del tragitto casa/scuola/casa, in termini di tempi e in termini di contenimento della spesa pubblica.

“I lavori di adeguamento sismico dei blocchi del plesso di via Paganini prevedono una prima fase di messa in sicurezza delle due scale centrali di accesso alle classi (già avviata), prima la scala tra il blocco 3 e il blocco 2 (fine intervento entro settembre 2023), periodo in cui verranno utilizzati per le lezioni il blocco 1 e il blocco 3; a seguire la scala tra il blocco 1 e il blocco 2 (fine intervento dicembre 2023). Una volta completata questa fase saranno gli Istituti a scegliere il blocco dove svolgere le lezioni – 1 o 2 – così da permettere alla ditta incaricata di iniziare i lavori sul blocco momentaneamente non utilizzato. Terminata questa ulteriore fase i ragazzi verranno spostati nel blocco ormai antisismico così da completare i lavori sul blocco rimanente (fine lavori dicembre 2024).

“Infine, nel rapporto di leale collaborazione tra gli Istituti scolastici del territorio, alla luce dell’utilizzo temporaneo di quattro aule da parte dell’Istituto “Montessori” nel plesso di via Paganini, saranno assegnate all’Istituto “Levi-Montalcini” alcune aule del plesso di viale Marconi.

“Mai prima d’ora Chiaravalle ha vissuto un tale fermento in merito alla progettazione antisismica o all’efficientamento energetico delle proprie scuole! Per questo motivo chiediamo alla cittadinanza di avere ancora un po’ di pazienza e di comprendere l’enorme lavoro che l’Amministrazione Comunale e gli Istituti scolastici stanno mettendo in atto: un impegno serio intrapreso dalla precedente Amministrazione e proseguito in campagna elettorale con tutta la città, una promessa mantenuta. Ci scusiamo per i momentanei disagi, nella consapevolezza che si tratta di una condizione necessaria per il bene superiore della sicurezza dei nostri alunni. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è fornire scuole sicure ed efficienti ed è ciò che si sta facendo, le polemiche e le strumentazioni le lasciamo ad altri”.

