Nel fine settimana grande ritorno a Piobbico del Festival dei Brutti

PIOBBICO – Sta per tornare il Festival dei Brutti, a Piobbico. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre. Tre giorni di festa nel centro storico del paese dove, dal 1879, sorge la storica sede del Club dei Brutti che conta 35mila associati da tutto il mondo. Tema dell’edizione 2023 è l’inclusione. Weekend animato da sfilate e comizi dei candidati a presidente mondiale dei Brutti, folklore e cantine aperte. La novità dell’anno è la Notte del Brutto del venerdì.

A contendersi la carica di Presidente Mondiale del Club dei Brutti sono in due: l’attuale Vice Presidente Gianni Aluigi detto “La Belva” (nonché presidente storico del Club) e il Presidente uscente Mirko Birra. «Quest’anno sono carichissimo. Dopo un anno di riposo dovuto a impegni vari, sono pronto a riprendermi il timone della presidenza, lotterò con le unghie e con i denti per questa vittoria. Ho già avuto comunicazione ufficiale da una delegazione di Mondavio che verrà al Festival dei Brutti unicamente per votare me come Presidente», sottolinea “La Belva”. Pronta la risposta del Presidente uscente Mirko Birra: «non ho nessuna intenzione di mollare, ho fatto tanto in quest’anno e voglio continuare a fare del bene al mio Paese e al mio amato Club. Con la buona riuscita della Notte del Brutto accrescerò il mio già ampio consenso, stimo molto Gianni ma il Presidente rimarrò ancora io a lungo!». La sfida è aperta.

«Il tema di questa edizione del Festival dei Brutti è l’inclusione, che si esalterà ancor di più con il Corteo del Brutto della domenica pomeriggio. Sono pertanto invitate a partecipare le associazioni che condividono come noi i valori dell’inclusione facendosi così portavoce di un tema importante», afferma l’Avv. Luca Martinelli, segretario del Club dei Brutti. Le associazioni che desiderano essere tra le protagoniste del Corteo possono contattare il numero: 328.2892713.

Il Festival inizia venerdì 8 settembre, giorno del patrono di Piobbico, Santa Maria in Val d’Abisso. Alle ore 11.00 la tradizionale processione delle Rocche, regalo delle donne del paese alla Madonna. Alle ore 18.00 in Piazza S. Antonio: chiusura della campagna elettorale con una disfida pubblica tra il Presidente in carica Mirko Birra e lo storico presidente Giannino Aluigi detto “La Belva”, attuale Vice Presidente. A seguire partirà la Notte del Brutto, con aperitivi nei bar di Piobbico e musica; la Notte del Brutto è la nuova iniziativa del Club nata per portare il paese di Piobbico in controtendenza rispetto a eventi estivi come la Notte Rosa e la Notte Bianca della riviera adriatica e romagnola.

Sabato 9 settembre è dedicato al Palio della Damigiana e alla Festa delle Cantine. Sei cantine serviranno piatti tipici locali dalle ore 18 con musica dal vivo e dj fino a tarda notte. Alle 17.30 in Piazza San Pietro, alle pendici del Palazzo Brancaleoni, ci sarà il ritrovo e l’iscrizione degli sfidanti del Palio della Damigiana: due contendenti, che siano 2 uomini, 2 donne o una donna e un uomo, dovranno percorrere un breve tragitto e trasportare fino al traguardo una damigiana del peso di circa 30 kg nel minor tempo possibile per assicurarsi la vittoria. I gestori della Cantina La Piccionaia offriranno ai vincitori il loro cocktail proibito: il Bruttino!

Domenica 10 settembre, in concomitanza con il Festival dei Brutti prenderà il via, dalle ore 9.00 la Sagra del Polentone alla Carbonara, antica ricetta piobbichese della polenta tirata con bastone dai polentari del paese e condita con un sugo nostrano, casereccio e contenente un ingrediente segreto: il sufrangolo.

Alle 16 dal bar San Mariano partirà il Corteo del Brutto con il bandino storico, le varie delegazioni di minoranze sociali che il club ha sempre tutelato e l’uscente Presidente. Saluteranno in musica tutto il paese prima di recarsi in Piazza Sant’Antonio e scoprire se l’attuale Presidente sarà riconfermato o ritornerà alla carica il contendente.

Dopo essersi fermati in tutti i bar di Piobbico per brindare, si raggiungerà il palco della festa per attendere la storica fumata bianca che decreterà la nomina del nuovo Presidente Mondiale alla presenza di cittadini e turisti.

A seguire il neo Presidente consegnerà il “Premio No-Bel” a un esponente che si è adoperato nell’anno nella battaglia contro ogni forma di violenza, nella difesa di ogni minoranza sociale, nel prodigarsi a far conoscere il Club in giro per il mondo.

Tra i personaggi pubblici che hanno ricevuto il No-Bel ci sono: Fiordaliso, Lory del Santo, Platinette, Kalabrugovic, Fabrizio Fontana, Luca Azzolini, Stefano Vandini, il giornalista del New York Times Barrett Swanson e Maurizio Costanzo, al quale fu conferito anche il Premio Vulcano, la più alta onorificenza che conferisce il Club.

La sede del Club dei Brutti rimarrà aperta per tutto il weekend, per essere ammirata in tutto il suo splendore, per tesserarsi, acquistare gadget e dare anche la propria preferenza a uno dei papabili Presidenti mediante voto segreto.

Chiunque potrà cogliere l’occasione del Festival per tesserarsi (tessera gratuita) al Club dei Brutti: Il Presidente o il suo vice, dopo aver valutato la bruttezza della persona mediante voto pubblico, gli riconoscerà la qualifica di socio effettivo e pertanto verrà incluso ufficialmente nel Club.

L’organizzazione del Festival dei Brutti è a cura del Club dei Brutti. Le pagine social ufficiali sono: Facebook @clubmondialedeibruttiofficial e Instagram @clubmondialedeibrutti_official

Nelle foto: la locandina della manifestazione ed il gruppo con Gianni Aluigi detto “La Belva” (attuale vice presidente mondiale del Club dei Brutti, nonché storico presidente del Club e candidato alle elezioni per riprendersi la carica di presidente mondiale del Club dei Brutti); Daniele “Poldo” Isabettini (colui che detiene la fascia “Il più brutto d’Italia”); Mirko Birra, attuale presidente mondiale del Club dei Brutti)

