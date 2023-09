L’Atletico MarottaMondolfo s’impone al Sant’Orso (3-2)

MONDOLFO – Partenza sprint per l’Atletico che nel giro di un minuto prima Tiriboco, ben imbeccato da Bertarelli, spreca dal limite dell’area piccola, poi con Pacenti che conclude alto da fuori area.

Prima frazione giocata a buoni ritmi con predominio dei padroni di casa che incassano il gol 41’pt, al primo tiro in porta degli ospiti, con Lucchetti che da fuori trova l’angolo basso alla destra di Mattioli. Reagisce subito l’Atletico e pareggia un minuto dopo con Paolini, che insacca in mischia in area.

La ripresa inizia con il gol di Tanfani al 2’st, segnato in netta posizione di fuorigioco inspiegabilmente non segnalato. Un minuto più tardi tenta ancora il Sant’Orso con Lucchetti ma spedisce fuori.

Raggiunge il pareggio l’Atletico al 9’st con Gambelli che ribadisce in rete un pallone smanacciato sulla traversa da Palazzi.

Al 30′ Tiriboco impegna Palazzi con un tiro da fuori area.

Passa in vantaggio l’Atletico al 39’st con Rragami che ribatte in rete un tiro di Paolini ribattuto da Palazzi.

Partita ben giocata dai padroni di casa che vincono meritatamente contro un Sant’Orso che ha fatto vedere qualche trama nel secondo tempo. Nella girandola dei cambi bene le seconde linee dell’Atletico che sono entrati subito in partita e hanno permesso di portare a casa il risultato.

Atletico MarottaMondolfo-Sant’Orso: 3-2

Atletico MarottaMondolfo: Mattioli, Rossetti, Pacenti (dal 28″st Orciani), Marconi (dal 27’st Rragami), Gregorini, Tamburini (dal 39’st Pierelli), Tiriboco, Marinò, Gambelli (dal 19’st Morganti), Bertarelli (dal 35’st Rosati), Paolini. All. Sartini (A disposizione: Montesi, Rosati, Pierelli, Pasquinelli, Paradisi, Orciani, Morganti, Creatore, Rragami).

Sant’Orso: Palazzi, Ferri, Iennaco (dal 15’st Rovinelli), De Angelis, Fontana, Alegi, Pambianchi(dal 6’st Tonucci), Mattioli (dal 32’st Nicolini), Tanfani (dal 16’st Muratori), Bastianoni, Lucchetti (dal 25’st Riberto). All. Fulgini (A disposizione: Amadori, Nicolini, Lepore, Riberti, Tonucci, Vitali, Rovinelli, Paolini, Muratori)

Arbitro: Bartomioli di Pesaro (Assistenti: Censori di San Benedetto del Tronto e Giannoni di Pesaro)

Reti: 41’pt Lucchetti, 42’pt Paolini, 2’st Tanfani, 9″st Gambelli, 39’st Rragami

Note: ammoniti Fontana, Gambelli, Nicolini

