L’hair stylist di Chiaravalle Luca Maiolini nello staff dei parrucchieri della Mostra del Cinema di Venezia

CHIARAVALLE – L’hair stylist di Chiaravalle Luca Maiolini farà parte dal 6 all’8 settembre dello staff dei parrucchieri che curerà le acconciature di attori, attrici e modelle che parteciperanno alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e alla Milano Fashion Week di quest’anno, il popolare parrucchiere marchigiano aggiunge un’altra perla al suo carnet professionale, che da sempre lo vede in prima linea in eventi di spicco, come ad esempio Miss Italia, concorso di bellezza con il quale collabora ormai da molti anni.

«La mia professionalità – ha detto Maiolini – è stata riconosciuta e dopo un provino sono stato prescelto per far parte dei venti parrucchieri che lavoreranno dietro le quinte per i protagonisti del festival veneziano. Sarà un’esperienza bellissima che mi permetterà di confrontarmi con tanti artisti internazionali e una grande occasione per vivere momenti indimenticabili che poi riporterò alle mie affezionate clienti, insieme a tante foto che non perderò l’opportunità di scattare. Dopo la finale regionale di Miss Marche di Civitanova – conclude – nella quale ho potuto conoscere di persona Valeria Marini, una vera e propria donna stellare, ora ho questa nuova avventura da vivere sul red carpet lagunare».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it