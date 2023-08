I cocktail con liquore alla menta dell’estate: scopri le ricette di Brancamenta

L’estate è la stagione delle giornate lunghe e delle sere rilassanti, degli incontri inaspettati e dei nuovi amori e, prima che giunga al termine, è interessante scoprire cocktail che uniscono sapori rinfrescanti e un tocco di eleganza. Tra i diversi liquori che si prestano a creare cocktail estivi unici e rinfrescanti, Brancamenta si distingue per il suo distintivo sapore amaro-balsamico e dissetante frutto di una ricetta unica.

Spesso considerato il fratello minore del prodotto di punta di Fratelli Branca Distillerie, Brancamenta è in realtà un’evoluzione fresca e moderna del Fernet-Branca. Creato con cura e maestria, infatti, l’iconico liquore alla menta offre un profilo di sapore inconfondibile grazie all’aggiunta di menta piperita piemontese, coltivata in un ambiente ottimale per sviluppare aromi e oli essenziali di alta qualità. Questa menta, considerata la più pregiata al mondo, conferisce a Brancamenta un gusto ricco e avvolgente, perfetto per l’estate ma adatto ad ogni momento dell’anno.

E sono proprio le caratteristiche distintive di questo liquore a rendere irresistibili e unici i cocktail che contribuisce a realizzare tanto per un drink rilassante da bere alla fine di una lunga e calda giornata quanto per rendere unica una festa in giardino con gli amici. Ma quali sono le ricette dei Cocktail con Brancamenta più amate e ricercate? Ve ne proponiamo subito due da provare.

Il Mintonic è una rivisitazione sofisticata del classico cocktail Mojito. L’irresistibile incontro tra il gusto speziato di Brancamenta e il sapore pungente del lime che ti condurrà verso le mete esotiche, da dove scorgere nuovi e inaspettati brividi. Per realizzarlo bastano pochi semplici, ma efficaci ingredienti:

4,5 cl di Brancamenta

1 cucchiaino di zucchero di canna

½ lime spremuto

Acqua tonica

Ghiaccio

3-4 foglie di menta fresca per guarnire

Brancamenta & Soda: Il Piacere dell’Effervescenza con un tocco di Menta. È la scelta ideale quando si cerca un drink rinfrescante ed estremamente dissetante. La semplicità di questa ricetta mette in risalto l’aroma unico del Brancamenta, mentre la soda dona quel tocco di freschezza che rende questa bevanda perfetta per le calde giornate estive. Gli ingredienti in effetti sono solo:

4,5 cl di Brancamenta

Soda

Ghiaccio

Ma il risultato è unico e vale davvero la pena provarlo.

Se stai cercando un cocktail che mescoli note aromatiche o semplicemente desideri sorseggiare un drink rinfrescante, Brancamenta è pronto a soddisfare ogni desiderio regalandoti quel brivido di piacere intenso che lascerà il segno. Dai toni freschi e speziati del Mintonic alla rinfrescante semplicità del Brancamenta & Soda, queste ricette sono destinate a diventare le tue preferite per l’estate, e non solo, contribuendo a creare momenti freschi e memorabili ad ogni sorso.

