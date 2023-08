Controlli e denunce, a Fabriano i carabinieri intensificano la sorveglianza

FABRIANO – Negli ultimi giorni i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli, con più pattuglie, sia di giorno che di notte.

Un 30enne italiano ed un 25enne nordafricano, sono entrati in piena notte in un garage di Fabriano dove hanno rubato una bicicletta del valore di circa 1.000 euro, oltre ad attrezzi per il giardinaggio. I due però non si sono avveduti della presenza di una telecamera di sorveglianza che li ha immortalati.

Il giorno successivo, dopo la presentazione della denuncia ai Carabinieri di Fabriano, erano immediatamente riconosciuti grazie alle immagini. La successiva perquisizione consentiva ai carabinieri di rinvenire la bicicletta che è stata immediatamente restituita al proprietario. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. Il nordafricano si dovrà inoltre presentare presso la Questura di Ancona per questioni riguardanti la sua permanenza nel territorio italiano.

Nella tarda serata, durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri di Fabriano hanno denunciato un 63enne fabrianese in quanto, mentre era alla guida di un’auto di sua proprietà, decideva di non sottoporsi all’accertamento etilometrico, con il risultato di vedersi ritirare la patente di guida per il rifiuto. Oltre alla denuncia ed al sequestro amministrativo dell’auto.

Sempre durante un controllo alla circolazione stradale i militari della Compagnia hanno denunciato una 25enne di Cerreto d’Esi perché si era posta alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, privo di copertura assicurativa ed in più la donna aveva la patente di guida sospesa. L’auto le è stata confiscata e la sua patente è stata revocata.

