Per la BCC Fano semestrale positiva con utile di 3,8 milioni

Il bilancio di metà esercizio mostra un quadro di tenuta del tessuto economico-produttivo locale e di fiducia nella banca nonostante il periodo di forti tensioni internazionali. Crescono raccolta totale (+2,4%) e CET1 (28,9%). Il Direttore generale Giacomo Falcioni: «Sempre più vicini alla clientela e diffusi sul territorio tra Fano e Senigallia»

FANO – Sfiora i 3 milioni e 800mila euro l’utile con cui BCC Fano ha chiuso la semestrale al 30 giugno scorso. Il documento, diffuso come di consuetudine a fine agosto, conferma l’ottimo andamento nella prima parte dell’anno dell’Istituto di credito fanese che opera nei territori di Fano, Senigallia e immediato entroterra. L’analisi puntuale dei dati consegna un quadro di tenuta e fiducia nella banca in un momento storico condizionato da forte instabilità geopolitica e dei mercati: rispetto all’esercizio precedente la raccolta totale è cresciuta del 2,4% raggiungendo il miliardo e 336 milioni, con una lieve diminuzione (-2,8%) della raccolta diretta (820 milioni) e un forte incremento (+11,9%) di quella indiretta che si attesta su 516 milioni. «Numeri che, insieme al CET1 (il Common Equity Tier 1 ratio, cioè l’indicatore della solidità di una banca secondo i parametri BCE) al 28,9%, confermano la solidità dell’Istituto – osserva il Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni –. E questo nonostante le criticità a livello internazionale che continuano a condizionare l’andamento del tessuto economico-produttivo e, di conseguenza, il benessere delle famiglie. I risultati positivi sono il frutto di scelte oculate da parte del management e del CdA e della grande abnegazione e professionalità della squadra dei 151 collaboratori, che ringrazio per la passione e la competenza che dimostrano ogni giorno».

Un sistema di territorio che BCC Fano, forte dei 33.763 clienti e 9.307 soci in costante aumento tra la Città della Fortuna e Senigallia, continua a sostenere e difendere: non soltanto reinvestendo a livello locale la stragrande maggioranza della raccolta, ma alimentando il rapporto diretto con la clientela e mantenendo presìdi nelle zone di competenza. «Una scelta in controtendenza rispetto ai principali players bancari nazionali che stanno chiudendo agenzie e filiali – commenta Falcioni – e che, negli ultimi tempi, ha invece portato BCC Fano ad aprire la seconda agenzia a Senigallia, a inaugurare il nuovo sportello sede di Cuccurano, a rinnovare l’agenzia di Calcinelli e ad aprire il punto giovani al Lido di Fano con ATM a disposizione di turisti, cittadini e operatori economici della zona».

Un proficuo rapporto con il territorio che BCC Fano sostiene anche con numerosi eventi e iniziative: come “Banca&Famiglia”, giunta alla 14^ edizione e in programma il 2 settembre nella Villa del Balì a Saltara con la consegna dei bonus bebè a un centinaio di nuovi nati figli di soci e dipendenti per un totale di oltre 24mila euro. Il sabato successivo, invece, il 9 settembre, al CODMA di Rosciano di Fano torna la tradizionale Festa del Socio che coniuga momenti di puro divertimento a un confronto con la compagine sociale e la clientela sui temi che riguardano la vita di una banca di comunità com’è BCC Fano.

