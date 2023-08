Lasciano il ristorante senza pagare il conto, fuori dal locale esplode la lite

PESARO – Ieri sera – alle ore 20 – la volante della Questura di Pesaro è stata chiamata per un intervento in via Scarlatti.

Al centro della strada c’era un folto gruppo di persone che segnalavano agli operatori della polizia 3 persone coinvolte in una violenta lite: due sorelle ed un uomo (una 32enne, una 22enne e un 73enne).

La segnalazione era partita dall’amministratrice e da una dipendente di un ristorante di sushi in quanto i 3 (che portavano anche un neonato), dopo aver cenato, si allontanavano dal ristorante senza pagare il conto.

Le due donne cercavano di fermarli ma ne scaturiva una lite che richiamava l’attenzione di tutto il vicinato. Le due sorelle iniziavano ad aggredire le ragazze del ristorante, tirando loro i capelli e spintonandole. Per dividerle intervenivano alcuni passanti. Ed uno veniva perfino colpito al volto.

Per il momento è stato contestato dalla Polizia, alla donna di 32 anni, l’illecito amministrativo per ubriachezza molesta in quanto era in stato di alterazione alcolica.

Le due donne del ristorante sono state invitate a presentare querela. Presenti sul posto anche carabinieri e agenti della Polizia locale.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it