Garage in fiamme all’esterno di un’abitazione

FILOTTRANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi a Filottrano, in via Tornazzano, per l’incendio del garage di un’abitazione privata.

La struttura, esterna all’abitazione per cause in fase di accertamento nel lato esterno dell’annesso era avvolto dalle fiamme.

La squadra di Osimo in collaborazione con l’autobotte proveniente dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Jesi, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento, evitando così il propagarsi dell’incendio alla siepe adiacente al garage. Non si segnalano persone coinvolte.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it