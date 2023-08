Il Pd: “A Torrette servono nuovi parcheggi al servizio dei tanti turisti”

FANO – Da anni ormai, nell’area tra la Statale Adriatica e il sottopasso di Torrette, si è creata una situazione di disagio e pericolo, dovuto alla mancanza di parcheggi.

Nel periodo estivo, i pochi parcheggi esistenti, non riescono a contenere il volume di traffico di turisti e residenti che raggiungono il nostro litorale, particolarmente apprezzato per le spiagge e le attività presenti.

“Occorre quindi individuare nuovi parcheggi a monte della Statale. A tal proposito, come Partito democratico di Fano Sud, – si legge in un comunicato – chiediamo all’Amministrazione comunale di Fano, di farsi carico del problema, prendendo in affitto alcuni terreni presenti (ad esempio, quelli situati in via de Chirico), come già avvenuto a Marotta, sistemandoli con dello stabilizzante e rendendoli disponibili per il periodo estivo.

“Un intervento, che può essere realizzato in breve tempo e allo stesso tempo, fornire un servizio utile alle attività presenti, ai residenti e ai turisti che raggiungeranno il nostro territorio”.

