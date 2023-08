Brutta caduta di una donna in montagna, subito soccorsa e portata in ospedale

ARQUATA DEL TRONTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio – alle ore 14:30 – per soccorrere una donna che, in seguito ad una caduta, si è trovata in condizioni tali da non riuscire più a muoversi in autonomia. E’ accaduto in zona Forca di Presta, nel territorio del Comune di Arquata del Tronto.

La squadra dei Vigili del fuoco, proveniente dal presidio rurale di Arquata del Tronto, ha raggiunto la donna lungo il sentiero che da Forca di Presta porta al rifugio Zilioli in zona Monte Vettore, e mediante l’utilizzo di un’apposita barella, l’ha trasportata in una zona sicura dove è stata consegnata alle cure dei sanitari che hanno provveduto al suo trasporto in ospedale, per tutti i necessari accertamenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it