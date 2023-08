Salario minimo, venerdì a Chiaravalle “banchetto serale” di Rifondazione Comunista

CHIARAVALLE – Continua la campagna per la sottoscrizione della proposta di legge d’iniziativa popolare per la determinazione della soglia salariale minima.

Venerdì a Chiaravalle “banchetto serale”, dalle 21 alle 23 in Corso Matteotti, organizzato da Rifondazione Comunista.

Tanto si è scritto e detto in questi mesi sul salario minimo, diverse sono state le proposte di legge per questa misura. Non tutte però hanno lo stesso profilo e gli stessi obbiettivi, quella della nostra proposta, 10 euro netti, ha pure un’altra caratteristica, quella dell’indicizazione, se sale il costo della vita cresce anche il salario minimo.

Un motivo in più per firmarla e un elemento in più per rendere credibili gli obbiettivi di questa battaglia.

