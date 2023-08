L’Atletico MondolfoMarotta si sta preparando per una grande stagione sportiva

MONDOLFO – Ai nastri di partenza la nuova stagione sportiva dell’Atletico MondolfoMarotta. La prima squadra agli ordini del confermato mister Davide Sartini, ha iniziato a sudare il 3 agosto in ritiro presso l’impianto “Longarini-Lucchetti” di Mondolfo che sarà anche per la prossima stagione teatro del campionato di Promozione per le gare interne dell’Atletico.

Novitá per il nuovo anno: anche l’Under 19 Regionale dell’Atletico torna a giocare le gare interne sempre allo stadio di Mondolfo, squadra affidata al tecnico Mauro Pinna promosso dalla under 17 della passata stagione. I ragazzi di mister Pinna cominceranno la preparazione il 24 agosto.

L’attività agonistica dell’Academy MondolfoMarotta con gli under 17 inizierà il 28 agosto agli ordini del tecnico Stefano Sebastianelli, mentre gli Under 15 e gli under 15 Cadetti saranno affidati ai mister Bartolomeo Taddia e Matteo Barbanti. Al via anche l’attività di base sui campi del Comunale di Via Martini di Marotta e al Centro Sportivo Studio Sport ed il campo sintetico “Enrico Fermi” di Mondolfo dai primi settembre con tutte le categorie Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci con gli Open Day.

STAFF TECNICO: allenatore prima squadra: Davide Sartini, Vice allenatore: Michele Bombagioni, Preparatore Atletico: Stefano Conti, Preparatore Portieri: Gianluca Piagnarelli, Fisioterapista: Gabriele Roberti , allenatore Juniores: Mauro Pinna, vice allenatore juniores: Stefano Conti, Teamanager : Elio Discepoli, Direttore sportivo: Paolo Pretelli, Direttore tecnico: Matteo Mazzanti.

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO: Presidente : Alberto Sorcinelli, Vice Presidente: Paolo Bocchini, Consiglieri: Vergari Gaetano, Antonioli Maurizio, Tonelli Carlo, Battisti Tiziano, Sgammini Sergio, Mario Pelinga. Daniel Tonelli.

Dirigenti : Travaglini Fausto , Colonna Francesco, Cecchini Luciano, Barbetti Fulvio, Fiorelli Matteo , Fiorelli Valentino, Bonsignore Luigi , Angelo Paolini, Luca Tatulli , Marco Gresta, Elio Cordaro.

Rosa prima Squadra:

Portieri: Mattioli Valerio, Montesi Giovanni.

Difensori: Tamburini Nicola, Gregorini Simone, Rosati Fabio, Rosetti Alessandro, Tiriboco Giacomo, Pasquinelli Diego, Pierelli Cesare.

Centrocampisti: Morganti Luca , Marconi Lorenzo, Creatore Emanuele, Paradisi Federico, Pacenti Loris , Pompei Daniel, Marinò Francesco, Tonucci Giovanni.

Attaccanti: Gambelli Alessandro, Paolini Federico , Orciani Nicolò, Bertarelli Tommaso, Rragami Matteo, Cordaro Samuel.

Amichevoli: giovedì 24 Agosto Marottese Arcobaleno, sabato 26 Agosto SassoferratoGenga, mercoledì 30 Agosto Olimpia Ostra V., sabato 2 Settembre Coppa Italia: Atletico MM vs SOrso.

Questo il commento del presidente Sorcinelli:” Sara sicuramente un campionato incerto, in quanto non mi sembra che ci siano squadre particolarmente attrezzate per fare il vuoto in campionato ……tipo il Montecchio dello scorso anno, molte società punteranno sui giovani ,anche l Atletico è orientato in questa direzione sperando che I nostri giovani già maturati l’anno scorso possano già fare il salto di qualità in questo torneo!”

Ecco quanto dichiarato dal direttore sportivo Pretelli: “Il nostro obbiettivo principale è mantenere la categoria e crescere sotto l’aspetto del gioco rispetto all’anno scorso , abbiamo cambiato molto perché la squadra andava ricostruita dopo due stagioni abbastanza complicate , abbiamo raggiunto i nostri obbiettivi di mercato aumentando esperienza e personalità della rosa ed inserendo dei profili che si possono adattare bene al nostro modo di giocare, pur mantenendo i parametri del nostro budget di spesa. Le motivazioni sono tante sia nell’ambiente sia tra i giocatori che hanno dimostrato in questa prima fase di stagione di credere in questo progetto, e si è già creato un buon amalgama del gruppo, di questo sono molto soddisfatto“.

Questa, invece, la dichiarazione del direttore tecnico Matteo Mazzanti: ”E’ un anno importante per la nostra società che è alla sua terza stagione di lavoro congiunto delle dirigenze di Marotta e Mondolfo. Il terzo è quello della conferma dopo i due di assestamento dove sul piano sportivo i risultati sono stati altalenanti ma non le motivazioni. Il progetto cresce sempre più e le convinzioni si stanno consolidando questo a confermare che le scelte fatte sono state quelle giuste. Sono molto soddisfatto della rosa, abbiamo cambiato molto, ma integrato con figure altrettanto importanti. Insieme al DS abbiamo costruito una squadra importante e motivata. Gli obiettivi devono essere alla nostra portata e noi puntiamo al mantenimento della categoria senza patemi d’animo come nelle stagioni passate”.

Nella foto: lo staff tecnico dell’Atletico MondolfoMarotta

