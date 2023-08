Venerdì e sabato a San Lorenzo in Campo torna “Pizza in piazza”

SAN LORENZO IN CAMPO – Nel weekend il centro Laurentino ospita “Pizza in piazza”. Venerdì 25 e sabato 26 agosto nella splendida cornice del giardino di Palazzo Duranti, secolo XVIII, è in programma la settima edizione dell’evento che dopo uno stop dovuto anche al Covid, torna in versione ‘raccolta’ ma non meno ricca di appuntamenti.

Ad organizzarlo la Pro loco con la collaborazione dell’amministrazione comunale e grazie alla ospitalità della famiglia proprietaria del palazzo.

Grande protagonista la pizza: se ne potranno gustare tanti tipi anche grazie alla partecipazione straordinaria di Danilo Pagano, presidente della Nazionale Pizzaioli Acrobatici. Il sabato sarà possibile degustare anche la pizza dedicata al Conte Duranti. Verrà cotta nei forni Fontana.

L’apertura degli stand gastronomici alle 19. Proporranno oltre la pizza, grigliata e altre specialità. Venerdì il programma prevede i concerti delle Nuove Frequenze, The Folk session e Il ladro e il giullare. Sabato, invece, si esibirà un duo violino e violoncello, e la serata si concluderà con Dj Raniero. In entrambe giornate si potrà visitare la mostra fotografica, ammirando anche gli interni, con ricostruzione storica di Palazzo Duranti, sempre allestita nel giardino.

